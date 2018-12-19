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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) ucuz et uygulamasına ara verilmesini talep etti. UKON'un, 2018 Yılı Kırmızı Et Sektörü Değerlendirme Raporu yayımlandı. Kırmızı et üretiminin dörtte birinin perakende sektörü tarafından pazarlandığı anımsatılan raporda, "3 market tarafından tüketiciye maliyetin altında sunulan ucuz et, kasapları olumsuz yönde etkilemektedir. Sürdürülen bu uygulamanın amacına ulaşması ve et fiyatlarının istenilen seviyeye gelmesi nedeniyle buna yeniden ihtiyaç duyuluncaya kadar ara verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz." ifadesi kullanıldı.
Raporda, yoğun talebe rağmen hayvanını kestirmek isteyen besicilere Et ve Süt Kurumu'nca ileri tarihli gün verilmesinin de hayvanlarda verim kaybına ve maliyet artışına neden olduğu kaydedildi.
ETÇİ IRK BUZAĞILARA 200 LİRA DESTEK TALEBİ
2018 Yılı Kırmızı Et Sektörü Değerlendirme Raporu'nda belli bir yaşın üzerindeki tüm dişi materyallerin etçi ırk spermayla ücretsiz tohumlanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiği belirtilerek, "Bu işlemlerin ücretsiz olması ve desteğin hayvan başına 200 lira olarak uygulanması üreticileri teşvik edecektir." ifadesi kullanıldı. Raporda, sektördeki sorunların başında nüfusun giderek kentlere göç etmesi gösterildi. Bu nedenle özellikle gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.
Küçük ölçekli besi işletmelerinde yerine koyma maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra finansmana erişimde de sıkıntılar yaşandığına işaret edilen raporda, çiftçilere sağlanan tarım kredilerinin uygun faizlerle yeniden yapılandırılarak verilmesi gerektiği bildirildi.
DESTEK ÜRETİCİLERİ TEŞVİK EDECEK
Raporda, belli bir yaşın üzerindeki tüm dişi materyallerin etçi ırk spermayla tohumlanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, bu işlemlerin ücretsiz yapılmasının ve desteğin hayvan başına 200 lira olarak uygulanmasının üreticileri teşvik edeceği kaydedildi.
Yerli üretimin geliştirilmesi için yem, yem ham maddeleri ve yağlı tohum üretimine sağlanan desteklerin artırılması gerektiğine dikkati çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi: "Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından arpa, mısır, kepek, küspe gibi yem ham maddelerinin hayvancılıkla iştigal eden işletmelere uygun fiyatla tedariki sağlanmalıdır. Tarımsal desteklemelerin orta vadeli (3-5 yıllık) olarak belirlenmesi üreticinin üretimini sürdürebileceği şekilde önünü görebilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Meralarımızın kullanımını milli bir mesele haline getirmeliyiz. Meraların kullanımında üreticilere öncelik sağlamalıyız."
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