'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!

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Türkiye genelinde her ayın 1'i ile 4'ü arasındaki günler dışında ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına konuyla ilgili bilgilendirme yazısı yapıştırdı.

DHA'nın haberine göre Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, dün Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, şehit ve gazi aileleri ile emniyet ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları sadece her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşıyacaklarını açıklamıştı.

REKLAM BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaparak dün alınan kararı hatırlatıp, "Şehit ve gazi yakınları, emniyet mensupları ve basın mensupları dışında ücretsiz ve indirimli tarifeden faydalanan yolcularımızın diğer günlerde kamu otobüsleri ile seyahatlerine devam etmelerini istemekteyiz" dedi.

Açıklamanın ardından Ankara'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı asıldı. ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün Haberi Görüntüle