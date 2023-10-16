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        Haberler Gündem Güncel Ücretsiz yolcu kararını otobüslere astılar! - Güncel haberler

        Özel halk otobüsçülerinden araçlara 'ücretsiz yolcu taşımayacağız' yazısı

        Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde ayda yalnızca 4 gün hizmet vermeyi kararlaştırmıştı. Bugün ise alınan kararla ilgili otobüslere bilgilendirme yazısı asıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:28
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        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
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        Türkiye genelinde her ayın 1'i ile 4'ü arasındaki günler dışında ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına konuyla ilgili bilgilendirme yazısı yapıştırdı.

        DHA'nın haberine göre Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, dün Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, şehit ve gazi aileleri ile emniyet ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları sadece her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşıyacaklarını açıklamıştı.

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        BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

        Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaparak dün alınan kararı hatırlatıp, "Şehit ve gazi yakınları, emniyet mensupları ve basın mensupları dışında ücretsiz ve indirimli tarifeden faydalanan yolcularımızın diğer günlerde kamu otobüsleri ile seyahatlerine devam etmelerini istemekteyiz" dedi.

        Açıklamanın ardından Ankara'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı asıldı.

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