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        Haberler Gündem Güncel Özel halk otobüsü esnafından ücretsiz binen yolcu kararı: 4 gün - Gündem haberleri

        Özel halk otobüsü esnafından ücretsiz binen yolcu kararı: 4 gün

        Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde ayda yalnızca 4 gün hizmet vermeyi kararlaştırdı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:57
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        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
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        Özel halk otobüsü esnafı, toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanan kişiler ile ilgili Ankara Ticaret Odası'nda "Genel Değerlendirme Toplantısı" yaptı.

        DHA'nın haberine göre toplantıya, yurt genelinde çok sayıda özel halk otobüsü sahibi katıldı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, alınan karara ilişkin açıklama yaptı. Soydaş, özel halk otobüsleriyle fiyat belirleme, hat ve güzergah belirleme yetkisinin belediyelerde olduğunu belirterek, "Hiçbir ilde ücretler olması gereken seviyede değil. Belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Arkadaşlarımızla bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde şöyle bir görüş ortaya çıktı" dedi

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        "4 GRUP DIŞINDA KALAN 18 KALEMİ TAŞIYALIM"

        Ercan Soydaş, görüşe ilişkin detayları şöyle açıkladı: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı illere göre, değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor. Yıllardır esnafımız, bu geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla fedakarca sürdürüyorlardı. Şimdi genel kanı şu; bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma, gelir desteği olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım. Her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamalarımızda saydığımız 4 grup dışında kalan 18 kalemi taşıyalım. Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" diye konuştu.

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        "ARAÇLARA BİLGİLENDİRME YAZILARI ASACAĞIZ"

        Soydaş, kararın nasıl uygulanacağı, vatandaş ile otobüs şoförlerinin karşı karşıya gelmesinin nasıl önleneceğine yönelik soru üzerine de şunları söyledi:

        "Mevzuata göre; cihazları sökmek gibi bir yetkimiz, hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracak. Araçlarımıza da tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazıları asacağız. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda 'Kesinlikle vatandaşlarımızı incitmeyin' yönünde katı kurallar da koyduk. Çünkü hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemeyiz. Burada sadece dikkat çekmek istediğimiz şu; hiçbir zaman 'vatandaşlarımıza verilen hak geri alınsın' talebinde bulunmadık, bulunmuyoruz da. Sadece esnaflarımıza yaptığı hizmetin bedeli ödensin istiyoruz. Bu konuda da hiçbir vatandaşımızı üzmeden arkadaşlarımız gerekli uyarılarını yapacak. Bizi anlayışla karşılayacaklarını umut ediyoruz."

        *Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #özel halk otobüsü
        #ücretsiz toplu taşıma
        #Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği
        #TÖHOB
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