Ücretsiz izin 17 Ocak 2021’e uzatıldı

Süre uzatımına ilişkin cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, daha önce 31 Ekim 2020 olarak belirlenen kovid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Uzatma kararı, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri ve başvuruda isimleri belirtilen işçilere uygulanacak. Kısa çalışma için yeni başvuru yapılmayacak. Daha önce kısa çalışmadan normal çalışmaya geçmiş işyerlerinde, kapsamdaki işçilerin tamamı veya bir kısmı için yeniden kısa çalışmaya geçilebilecek.
30 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapmış işyerlerinde ise ismi belirtilenler dışında yeni işçiler için kısa çalışma ödeneği alınamayacak.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN 17 OCAK 2021’E ERTELENDİ
İşverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında işçileri işten çıkarma yasağının süresi 17 Kasım’da doluyordu. Bu süre de 17 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
İşveren, işten çıkarma yasağı süresince işçisinin rızası olmadan ücretsiz izne ayırabiliyor. Dolayısıyla ücretsiz izin uygulaması da 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. Uzatma kararıyla birlikte 17 Nisan'da başlayan ücretsiz izin uygulaması 9 aya çıkmış olacak.
Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 1 milyon işçi kısa çalışma ödeneği alıyor, 750 bin dolayında işçi de ücretsiz izinde bulunuyor.
TBMM gündeminde bulunan teklifin yasalaşmasıyla, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması, bu sürelerin bitiminden sonra da cumhurbaşkanı kararıyla 31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.
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