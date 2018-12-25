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Mobil internet paketini “hotspot” yoluyla başka cihazlarla paylaşanlara yönelik gelecek olan ücretlendirmeyle ilgili olarak resmi açıklama yapıldı.
Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapan abonelerin internetlerini ücretsiz olarak paylaşmaya devam edecekleri ancak ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında aylık 9 TL’lik ek ücretlendirme yapılacağı belirtildi. Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.”
'AYLIK 9 TL OLARAK ÜCRETLENDİRİLECEK'
Turkcell’in açıklamasında şöyle denildi:
“Hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB’lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler. 15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek bu yenilikler sayesinde müşterilerimizin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.”
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