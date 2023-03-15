AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Ücretli çalışan istatistiklerinin hesaplanmasında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden elde edilen veriler kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ise mücbir sebep ilan edildi ve beyannameler ertelendi. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 4,48'e karşılık geldi.

TÜİK araştırmasına göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı Ocak 2022'de 13 milyon 560 bin 968 kişi iken bu yılın aynı ayında 14 milyon 625 bin 242 kişi oldu.

EN HIZLI ARTIŞ İNŞAATTA

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ocakta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ocakta ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

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