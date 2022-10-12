THY uçağı acil iniş yaptı! Parmak ısıran yolcu!

THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek, 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti.
KABİN MEMURUNA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı.
PİLOT ACİL İNİŞ KARARI ALDI
Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.
UÇAK MEDAN HAVALİMANI'NA İNDİ
Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi.
OLAY ÇIKARAN YOLCU PİLOT ÇIKTI
Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.
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