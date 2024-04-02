Bursa'da olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyreden Leyla (45) Hakkı Koca (55) çifti arasında tartışma çıktı.

Leyla ve Hakkı Koca'nın geçen mayısta, bir televizyon programına katıldıkları ve çiftin burada tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü otomobilde, eşimin Mustafa Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" diyen Hakkı Koca, tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Savcılık soruşturması sonrası hakkında, 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık, tarafların avukatları ile Leyla Koca'nın yakınları katıldı.

"4 BIÇAK DARBESİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Mahkemede ifade veren Hakkı Koca, "Leyla'nın, Mustafa Z. isminde sevgilisi vardı. Bunu biliyordum. Olay günü, otomobilimde birlikte gidiyorduk. Kendisi, telefonumu alıp, sevgilisi ile konuştu. Daha sonra bana, 'Mustafa'nın çocukları beni takip ediyor' diyerek telefonu üzerime attı. Ben de Mustafa ile telefonda tartıştım. Bu sırada eşim araçtan inip koşarak uzaklaşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. Arkamızdan gelen araçtan inen 1'i kadın 3 kişi, ellerinde demir çubuklarla bana saldırdı. Aldığım darbeler sonucu yerde olan Leyla'nın üzerine düştüm. Kendisini orada 1 kez bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra vücudunda 4 bıçak darbesi olduğunu öğrendim" diye konuştu.

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Duruşmada Koca çiftinin cezaevindeki oğlu Sefa Koca da dinlendi. Anne ve babası arasında sorun olmadığını söyleyen Sefa Koca, "Biz sabahları birlikte kahvaltı yapıyorduk. Aralarında bazen tartışma oluyordu ama hemen barışıyorlardı. Babam düzenli olarak ziyaretime geliyordu. Annem ise sadece 2 kez beni görmeye geldi. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

Duruşmayı erteleyen mahkeme, Mustafa Z. ve diğer tanıkların dinlenmesine karar verdi.