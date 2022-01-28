Üç Kuruş 12. yeni bölüm tanıtımı: "Senin halan yüzünden ben anamı kaybettim!"

Efe'nin Leyla'ya muhbir olduğunu itiraf ettiği tanıtımda Efe'nin Kartal'ı içeri atacağını öğrenen Leyla'nın ilişkisiyle ilgili vereceği karar merak konusu oluyor. Şesu'nun gerilim dolu dövüş sahneleri dikkat çekerken İrfan, kendisiyle görüşmeye gelen Leyla'ya halası yüzünden annesinin öldüğünü söylüyor.

ÜÇ KURUŞ 12. YENİ BÖLÜM TANITIMI

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ'UN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal ve Efe, İrfan'ın yönlendirmesiyle Çetin'e ulaşmayı başarırlar. Çetin, Kartal ve Efe'nin Azade'ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars'la kişisel bir husumeti olan Çetin'in Baybars'a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır.

Bahar, Adnan'ın aklını karıştırmasıyla Kartal'dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe'nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade'nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe'ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.