ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşı Bitcoin fiyatının 11 bin 500 doları aşmasına yol açtı. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyacaklarını açıkladı.

Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. ABD heyetinin Çin'den yeni döndüğünü ve Çin'le ticari müzakerelerde bir anlaşma yapma konusunda 3 ay öncesine kadar umutlu olduklarını kaydeden Trump, "Ne yazık ki Çin imza öncesinde anlaşmayı yeniden müzakere etmeye karar verdi. Yakın zamanda Çin ABD'nin tarım ürünlerini alma konusunda anlaşmaya vardı fakat bunu yapmadı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama özellikle Asya piyasalarında sert düşüşler yaşanmasına yol açtı.

ASYA PİYASALARI KARIŞTI

Şanghay Borsası Bileşik Endeksi şu anda temmuz sonuna göre yüzde 3.9 gerilemiş durumda. Endekste sadece bugünkü gerileme yüzde 1.2'yi aşmış durumda.Bugün Mumabi Borsası'nda TSİ 9.10 itibarıyla düşüş yüzde 1.6'yı bulurken Hong Kong Borsası şehirdeki protestoların da etkisiyle yüzde 2.7 geriledi. Bunun yanında dolar da Çin yuanı karşısında değerlenmeye devam ediyor. Dolar bugün itibarıyla 7 yuanlık psikolojik sınırı aşarak 27 Aralık 2018'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya piyasalarında bunlar yaşanırken 'güvenli liman' arayanların tercihi altın ve 'dijital altın' olarak kabul edilen Bitcoin oldu. Altının ons fiyatı son 3 günde yüzde 2 artışla 1454 doları aşarken Bitcoin'deki yükseliş çok daha sert oldu. Geçtiğmiz cuma 10 bin 460 dolardan işlem göre Bitcoin bugün itibarıyla 11 bin 576 doları gördü. Son 3 gündeki yükselişi böylece yüzde 12 oldu. Bitcoin sadece son 24 saatte dolar karşısında yüzde 9 değerlendi.

'KÖTÜ BİR FİKİR GİBİ GELMEMEYE BAŞLADI'

Blockchain yatırım firması Kenetic Capital'den Jehan Chu son yükselişle ilgili yaptığı değerlendirmede "Marketlerdeki kargaşa sebebiyle 'dijital altına yönelmek' o kadar da kötü bir fikir gibi gelmemeye başladı. Bitcoin artan bir şekilde sadece geleceğe yatırım olarak değil bugün için de bir sığınak olarak görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ek tarife açıklamasının Çin'den sermaye çıkışına yol açtığına dikkat çeken CoolBitX ABD Sorumlusu Tom Maxon da "Bu yükseliş ağırlıklı olarak bu çıkışla ilgili. Tabii bunu kesin olarak söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong merkezli dijital varlık yönetimi firması Genesis Block'un baş traderı Charles Yang "Bitcoin'in yakında 12 bin doları test etmesini bekliyorum. Tabii bunu makro sorunların Bitcoin'de yükselişe sebep olduğu varsayımıyla söylüyorum" dedi.