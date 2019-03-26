ABD merkezli Uber, Dubai merkezli Careem'i 3.1 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Uber'den yapılan açıklamada, satın alma işleminin 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Careem, Türkiye de dahil olmak üzere 15 ülkede 120 şehirde hizmet veriyor. Uber, Careem'in yüzde yüz iştiraki olacağını ve Careem markası altında ve Careem kurucuları öncülüğünde bağımsız şirket olarak yönetilmeye devam edeceğini belirtti.

CEO'NUN EN BÜYÜK ANLAŞMASI

Açıklamada Uber'in Careem'in Fas'tan Pakistan'a kadar Orta Doğu bölgesinin genelindeki bütün taşımacılık, teslimat ve ödeme birimlerini satın alacağı ifade edildi.

Kaynaklar, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi döneminin en büyük anlaşmasının Careem'in satın alınması olduğunu ifade ediyor.