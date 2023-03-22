Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma, İngiltere'de St George's Park'ta oynandı.

Ay-yıldızlı ekibin gollerini 19. dakikada Ayberk Karapo ve 48. dakikada İlker Akar atarken, İzlanda'nın gollerini 34. dakikada penaltıdan Orri Oskarsson ve 90. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.

Millilerde Emre Bilgin 29. dakikada, Efe Sarıkaya ise 81. dakikada kırmızı kart gördü.

19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'da 25 Mart Cumartesi günü Macaristan, 28 Mart Salı günü ev sahibi İngiltere ile karşılaşacak.

Gruplarını lider bitiren 7 takım ve ev sahibi Malta, 3-16 Temmuz'da oynanacak finallerde mücadele edecek.