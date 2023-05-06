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U ile başlayan kız isimleri, bir kız bebek bekleyen ailelerin araştırdığı konulardan biridir. Pek çok aile U ile başlayan ve popüler olan isimlere öncelik tanırken, bazı aileler ise bebekleri için klasik ve geleneksel isimleri tercih etmektedir. Bu kategoride yer alan en çok bilinen isimler ise; Umay, Umut, Uğur, Umay ve Uzay’dır. Peki, U harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında U harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atarak, kızınıza vereceğiniz en güzel ismi bulabilirsiniz.

U ile Başlayan Kız İsimleri

Benzersiz bir duygu olan anne ve babalık, büyük bir sorumluluğun başlangıcı olduğu gibi daha önce hiç bilinmeyen bir duygunun da keşfedilme sürecidir. U ile başlayan kız bebeği isim önerilerinden yola çıkarak, bebeğinize en uygun isimde karar kılmak için içeriğimizin devamını mutlaka inceleyin.

U Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Ubeyde: Küçük köle

Ufuk: 1) Gökle yerin birleşir gibi göründüğü nokta. 2) Düşünce, anlayış.

Uğan: Yüce, güçlü

Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele

Uğur: Şans, talih, insana iyilik getirdiğine inanılan

Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan

Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan, ünlenen

Uğursel: Uğur seli anlamında

Uğursoy: Uğurlu soya mensup olan

Uğuş: Anlayış, zeka, bekleyiş

Uhra: Başka, diğeri

Ukhuvan: Papatya

Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Ulviye: Yüce, manevi yapısı öne çıkan

Umar: Çare, çıkar yol

Umay: Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiği düşünülen kuş, devlet kuşu, talih kuşu

Umman: Okyanus, büyük deniz

Umran: Uygarlık, ilerleme

Umur: Görgü, deneyim

Umut: Ümit, bir şeyin olacağına inanılan duygu

Unan: Sadakat, bağlılık

Unat: Doğru yolu tutan, akıllı, ergin

Unsur: Öğe, eleman

Uran: Yetenekli, becerikli

Usare: Özsu

Uslu: Akıllı, zeki, sakin kişi

Usun: Hüzün

Usunbike: Hüzünlü hanım

Utarit: Merkür

Utku: Mutlu son, zafer

Uygun: Yakışır, elverişli olan

Uysal: Uyumlu, boyun eğen, kabul eden

Uyun: Gözler, pınarlar, kaynaklar

Uzay: Bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk

Uzel: Usta olan, becerikli

Uzeyle: Bir harabenin adı

Uzma: Büyük, en büyük

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner