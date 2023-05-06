U ile başlayan kız isimleri, bir kız bebek bekleyen ailelerin araştırdığı konulardan biridir. Pek çok aile U ile başlayan ve popüler olan isimlere öncelik tanırken, bazı aileler ise bebekleri için klasik ve geleneksel isimleri tercih etmektedir. Bu kategoride yer alan en çok bilinen isimler ise; Umay, Umut, Uğur, Umay ve Uzay’dır. Peki, U harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında U harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atarak, kızınıza vereceğiniz en güzel ismi bulabilirsiniz.
U ile Başlayan Kız İsimleri
Benzersiz bir duygu olan anne ve babalık, büyük bir sorumluluğun başlangıcı olduğu gibi daha önce hiç bilinmeyen bir duygunun da keşfedilme sürecidir. U ile başlayan kız bebeği isim önerilerinden yola çıkarak, bebeğinize en uygun isimde karar kılmak için içeriğimizin devamını mutlaka inceleyin.
U Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
Ubeyde: Küçük köle
Ufuk: 1) Gökle yerin birleşir gibi göründüğü nokta. 2) Düşünce, anlayış.
Uğan: Yüce, güçlü
Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele
Uğur: Şans, talih, insana iyilik getirdiğine inanılan
Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan
Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan, ünlenen
Uğursel: Uğur seli anlamında
Uğursoy: Uğurlu soya mensup olan
Uğuş: Anlayış, zeka, bekleyiş
Uhra: Başka, diğeri
Ukhuvan: Papatya
Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş
Ulviye: Yüce, manevi yapısı öne çıkan
Umar: Çare, çıkar yol
Umay: Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiği düşünülen kuş, devlet kuşu, talih kuşu
Umman: Okyanus, büyük deniz
Umran: Uygarlık, ilerleme
Umur: Görgü, deneyim
Umut: Ümit, bir şeyin olacağına inanılan duygu
Unan: Sadakat, bağlılık
Unat: Doğru yolu tutan, akıllı, ergin
Unsur: Öğe, eleman
Uran: Yetenekli, becerikli
Usare: Özsu
Uslu: Akıllı, zeki, sakin kişi
Usun: Hüzün
Usunbike: Hüzünlü hanım
Utarit: Merkür
Utku: Mutlu son, zafer
Uygun: Yakışır, elverişli olan
Uysal: Uyumlu, boyun eğen, kabul eden
Uyun: Gözler, pınarlar, kaynaklar
Uzay: Bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk
Uzel: Usta olan, becerikli
Uzeyle: Bir harabenin adı
Uzma: Büyük, en büyük