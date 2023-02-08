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Kız İsimleri: En Güzel, Modern, Farklı, Dini, Türkçe, İngilizce, Popüler Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Kız İsimleri: En Güzel, Modern, Farklı, Dini, Türkçe, İngilizce ve Duyulmamış Kız Bebek İsimleri ile Anlamları

Kız isimleri seçerken güzelliği, anlamı, farklılığı ve uygunluğu gibi pek çok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. İsim seçimi önemlidir; çünkü çocuğunuzun hayatı boyunca taşıyacağı bir şeydir. En güzel kız isimleri arasında dini, modern, farklı, Türkçe, İngilizce ve yabancı seçenekler bulunabilir. Ayrıca dini kız isimleri de aileler tarafından popüler bir tercih sebebidir. Eğer farklı bir isim arıyorsanız, duyulmamış kız isimleri listemize de göz atabilirsiniz. İşte her dönem popülerliğini koruyan en güzel, anlamlı ve nadir bulunan kız bebek isimleri ile anlamları...

Giriş: 08.02.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kız bebekler için doğru bir isim seçmek, onların hayatı boyunca onların kimliğini belirleyecek ve onların özelliklerini yansıtacak önemli bir karardır. İsim seçerken, anne ve babalar modern, kültürel, dini veya yabancı isimleri de dikkate alabilirler. En güzel kız isimleri arasında Türkçe isimler arasında Ayşe, Fatma, Zeynep gibi isimler bulunabilir. Dini kız isimleri arasında ise Aisha, Maryam, Fatimah gibi isimler yer alır. Ayrıca, güzel yabancı kız isimleri arasında Emily, Sophia, Ava gibi isimler bulunabilir. İngilizce kız isimleri arasında Olivia, Charlotte, Amelia gibi isimler yer alır.

    Kız İsimleri 2023: Güzel, Dini, Popüler ve Duyulmamış Seçenekler

     

    Her isim, kendine özgü bir anlam ve özelliklere sahiptir ve anne ve babalar, bebeklerinin kimliğini en iyi yansıtacak ismi seçmelidir. Ayrıca, isim seçiminde, bebeğin ileride kolay bir şekilde okuyup yazması ve prononün etmesi de önemli bir faktördür. Eğer bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için en popüler kız isimleri ve anlamlarını bir araya getirdik.

  • 'A' İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

     

    AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.

    AFİFE: Namuslu, namusuna çok düşkün olan.

    AĞÇA: Temiz, saf.

    AHENK: Uyum.

    AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel.

    AHU: Ceylan, karaca, çok güzel, ince, zarif kadın.

    AHUEDA: Nazlı güzel.

    AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı.

    AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi.

    AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün.

    ALA: Ela karışık renkli, alaca.

    ALAGÜL: Çok renkli gül.

    ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.

    ALEDA: Nazlı, kaprisli.

     

    ALEYNA: "Bizim üzerimize, bizim aleyhimize" manalarına gelir.

  • ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.

    ALKIM: Gökkuşağı.

    ALKIZ: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız.

    ALYA: Yüksek yer, yükseklik, gök.

    AMİNE: Yüreğinde korku olmayan.

    ANDAÇ: Anılar, hatıralar.

    ANKA: Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu.

    ARKIN: Yavaş, ağır, sakin.

    ARMAĞAN: Hediye, ödül.

    ARZUM: İsteğim, dileğim, hevesim.

    ARZUNAZ: Naz yapan.

     

    ASENA: Dişi kurt, güzel kız.

  • ASLI: Temelli, köklü. Bir şeyin benzeri.

    ASUELA: Ela gözlü yaramaz.

    ASUMAN: Gökyüzü.

    AŞKIM: Sevdiğim, sevgilim.

    AYBEN: Ben ayım anlamında.

    AYBİKE: Ay gibi güzel kız.

    AYCAN: Ay gibi sevilen, aydınlık can.

     

    AYÇA: Yay biçimindeki ay, Hilal.

  • AYKIZ: Ay+Kız.

    AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki.

    AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi.

    AYLAN: Ay gibi güzel değerlere sahip olan.

    AYLİN: Ayla ile aynı anlamda.

    AYPERİ: Ay ve peri gibi çok güzel.

    AYSEL: Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan.

    AYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.

     

    AYSUN: Ay gibi ışıltılı ve güzel.

  • AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan.

    AYŞEGÜL: Güller içinde mutlu yaşayan.

    AYŞEN: Neşeli, gülen, aydınlık.

    AYŞIL: Ay ışığı.

    AYŞİM, AYŞİN: Darlak ışık saçan.

    AYTEN: Güzel bir tene sahip olan.

     

    AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız.

  • 'B' İLE BAŞLAYAN KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

     

    BADE: Aşk, kutsal sevgi.

    BAHAR: Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik, gençlik çağı.

    BALIN: Yar, sevgili.

    BAŞAK: Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı.

    BEDİZ: Resim, tasvir, süs, bezek.

    BEGÜM: Hanım; Kadın hükümdar.

    BEHİYE: Güzel.

    BELEN: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol.

    BELGİN: Kesin ve eksiksiz belirlenen.

     

    BELİZ: İşaret, iz; Alamet.

  • BELKIS: Efsaneye göre Hazreti Süleyman'ın zamanındaki Saba melikesinin adı.

    BELMA: Uysal, sakin.

    BELUR: Billur, billurdan olan.

    BENAN: Parmak uçları

    BENAY: Ben ayım, ay gibiyim.

    BENGİ, BENGÜ: Ölümsüz, sonsuz.

     

    BENGİSU: Ölümsüzlük suyu.

  • BENNUR: Işık saçan.

    BERGÜZAR: Anılmak için verilen şey, andaç.

    BERİL: Zümrüt

    BERİN, BERRİN: En yüksek, en ulu anlamında.

    BERKE: Zerdali, kayısı. Kamçı, değnek

    BERNA: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

    BERRAK: Duru

    BESİME: Sevimli, güler yüzlü.

    BESTE: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

    BETÜL,BETİL: Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hazreti Meryem ve Hazreti Fatma'nın diğer isimleri.

    BEYZA: Çok beyaz, lekesiz

    BİGE: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan. Sultan.

    BİHTER: Daha iyi, en iyi.

    BİLGE: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi.

     

    BİLHAN: Çok bilgili.

  • BİLLUR: Pek duru, pürüzsüz.

    BİLNAZ: Çok naz eden.

    BİLNUR: Bilge kişi.

    BİNAY: Öylesine güzel ki bin ay eder.

    BİNGÜL: Gülü bol; Gül bahçesi.

    BİNNAZ: Çok nazlı, cilveli, kaprisli.

    BİNNUR: Çok ışıklı, ışığı gür.

    BİRAY: Ay gibi tek, eşsiz.

    BİRİCİK: Bir tane, tek, emsalsiz.

    BİRGÜL: Tek ve güzel bir gül.

    BİRSEN: Yalnız sen.

    BİRSU: "Bir içim su" denilebilecek kadar güzel olan.

    BURÇİN: Dişi geyik.

    BUSE: Öpücük.

     

    BÜGE: Bent, su benti.

  • BÜŞRA: Müjde, sevinçli haber.

    BEREN: Kuzu.

     

    BENAN: Parmakla gösterilecek kadar güzel.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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