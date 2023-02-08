Kız bebekler için doğru bir isim seçmek, onların hayatı boyunca onların kimliğini belirleyecek ve onların özelliklerini yansıtacak önemli bir karardır. İsim seçerken, anne ve babalar modern, kültürel, dini veya yabancı isimleri de dikkate alabilirler. En güzel kız isimleri arasında Türkçe isimler arasında Ayşe, Fatma, Zeynep gibi isimler bulunabilir. Dini kız isimleri arasında ise Aisha, Maryam, Fatimah gibi isimler yer alır. Ayrıca, güzel yabancı kız isimleri arasında Emily, Sophia, Ava gibi isimler bulunabilir. İngilizce kız isimleri arasında Olivia, Charlotte, Amelia gibi isimler yer alır.

Kız İsimleri 2023: Güzel, Dini, Popüler ve Duyulmamış Seçenekler

Her isim, kendine özgü bir anlam ve özelliklere sahiptir ve anne ve babalar, bebeklerinin kimliğini en iyi yansıtacak ismi seçmelidir. Ayrıca, isim seçiminde, bebeğin ileride kolay bir şekilde okuyup yazması ve prononün etmesi de önemli bir faktördür. Eğer bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için en popüler kız isimleri ve anlamlarını bir araya getirdik.