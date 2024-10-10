TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates tüketimine yönelik talep oluşturulmasını istedi

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bayraktar, Kavak beldesinde kayadan oyma yeraltı doğal soğuk hava depolarında incelemede bulundu.

Depoların yapısını ve ürünleri inceleyen Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve depo işletmecilerinden bilgi aldı.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde üretilen patatesin Nevşehir yöresindeki yer altı depolarında muhafaza edilerek yıl boyu ihtiyacın karşılandığını belirtti.

Oyulmaya elverişli tüf kayaları Allah'ın bir armağanı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Bayraktar, bölgedeki depolarda yaklaşık 2 milyon ton patatesin depolanabildiğini söyledi.

Depolardaki elverişli ortam nedeniyle ürünün bozulmadan kalabildiğini anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Sekiz ay boyunca bu depolardan Türkiye'nin tedariki ve ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bu depolar olmasa hem tedarik hem pazarlama noktasında Türkiye gerçekten patates konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. Bu depolar sayesinde patatesi yıl boyunca rahatlıkla tüketebiliyor, ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Bu sene biraz rekoltemiz fazla, 6,5 milyon ton civarında bekleniyor ve bu sene bu depolara çok daha fazla ihtiyacımız olduğu görülüyor. Bu yıl devletimizden patates için müdahale bekliyoruz. Çünkü arz yüzde 10 civarında arttı, bu arzı karşılayabilecek şu an iç ve dış talep görünmüyor. Talep oluşturmak lazım. Dolayısıyla belediyelerimizin bu sene patates alımı yaparak ihtiyacı olan insanlarımıza dağıtmasını önemsiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisinin de patates alımı yapması ve talep yaratması piyasanın bir miktar daha yükselmesini sağlayacaktır."