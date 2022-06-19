Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TYT - AYT soruları nasıldı? AYT soruları zor muydu kolay mıydı? 2022 YKS TYT - AYT soruları ve öğrenci yorumları! (Edebiyat, Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Din Kültürü, Coğrafya)

AYT soruları zor muydu kolay mıydı? 2022 YKS TYT - AYT soruları ve yorumları!

18 Haziran itibarı ile başlayan üniversite sınavı (2022-YKS) maratonu, 19 Haziran bugün sona erecek. Milyonlarca üniversite, YKS'nin ilk oturumunda TYT soruları karşısında ter döktü. Adaylar, ikinci gün oturumunda önce Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları karşısında daha sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) soruları karşısında yoğun bir çaba sarf edecek. İkinci oturumun tamamlanmasının ardından AYT soruları zor muydu kolay mıydı sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Böylelikle, diğer adayların AYT soruları hakkındaki yorumları öğrenilebilecek. Peki, YKS'nin ikinci oturumu olan 2022 AYT soruları nasıldı? Bu yıl AYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, 2022 YKS AYT soru yorumları...

19.06.2022 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapıldı. Adaylar, TYT soruları karşısında ter dökerken velileri de dışarıda dualar etti. İkinci gün oturumunda ise önce AYT yapıldı. Daha sonra ise YDT sınavı yapılacak. Sınavın ardından AYT soruları nasıldı sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. AYT soru yorumları ile öğrenciler, sınava katılım gösteren diğer öğrencilerin düşüncelerini öğrenebiliyor. Peki, YKS'nin ilk oturumu olan TYT soruları nasıldı? Üniversite sınavının ikinci oturumu 2022 AYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, TYT ve AYT soru yorumları...

  • Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Sınav 165 dakika sürdü. 2022-YKS kapsamında TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi.

    TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri oldu.

    Pazar günü ise 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00´da; 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.30´da yapılacak. Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak.

    YKS İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

    AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖĞRENCİLERDEN YKS YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    AYT SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - TIKLAYINIZ

    YKS PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

  • AYT SORULARI NASILDI?

    AYT'de adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verildi. Sınav saat 13.15'te sona erdi.

    İşte, sınavın ardından öğrencilerin AYT yorumları...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.