Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapıldı. Adaylar, TYT soruları karşısında ter dökerken velileri de dışarıda dualar etti. İkinci gün oturumunda ise önce AYT yapıldı. Daha sonra ise YDT sınavı yapılacak. Sınavın ardından AYT soruları nasıldı sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. AYT soru yorumları ile öğrenciler, sınava katılım gösteren diğer öğrencilerin düşüncelerini öğrenebiliyor. Peki, YKS'nin ilk oturumu olan TYT soruları nasıldı? Üniversite sınavının ikinci oturumu 2022 AYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, TYT ve AYT soru yorumları...