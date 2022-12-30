Genç oyuncunun annesi Tyler'ı bu kötü alışkanlık yüzünden kaybetmenin inanılmayacak kadar zor bir durum olduğunu belirtti. Acılı anne, açıklamasında şu düşüncelere yer verdi:

Herkesin bilmesini istiyoruz ki, biz de bütün diğer aileler gibi, bunun bizim başımıza geleceğini asla düşünmüyorduk. Tyler çok güçlü bir destek görüyordu. Ama yine de bu inatçı depresyonun üstesinden gelemedi. Belki de bu depresyon yüzünden Tyler, derin bağlantılar aradı ve çevresindeki herkese neşe getirdi. Tyler, kendi içinde sessizce savaş verirken dışarıdan bakan kimsenin onun gerçek duygularını anlamasını istemedi. Bu konuda kararlıydı. Tyler, Tanrı'yı sevdi, insanları sevdi ve her gün elinden gelenin en iyisini yaptı. En içten duamız, bizim hikayemizin başkalarını kurtarabilmesi içindir.

Fotoğraflar: Instagram