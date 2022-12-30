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Tyler Sanders'ın ölüm nedeni belli oldu

16 Haziran 2022'de Los Angeles'taki evinde ölü bulunan Tyler Sanders'ın vefat nedeni yapılan otopside belli oldu. Sanders'ın kazara aşırı dozda ağrı kesici kullanımı nedeniyle hayata veda ettiği belirlendi

Giriş: 30.12.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rol aldığı 'Fear The Walking Dead' ve '911: Lone Star' adlı yapımlarla tanınan oyuncu Tyler Sanders, 16 Haziran 2022'de Los Angeles'taki evinde cansız bedeni bulunmuştu. Sanders'ın vefatının ardından yapılan otopside acı gerçek ortaya çıktı. 

  • TMZ internet sitesinde yer alan habere göre; Tyler Sanders'ın, kazara aşırı dozda bir ağrı kesici kullanımı nedeniyle hayata veda ettiği belirlendi. Aslında ağrı kesici olan ilaç, zaman zaman kötü niyetli kullanıma da açık hale geliyor.

  • Sanders, ölümünden bir gece önce arkadaşına gönderdiği telefon mesajında ağrı kesici kullandığını belirtmişti. Sitenin iddiasına göre bu mesajı alan arkadaşı, hemen Sanders'a telefon etti ama aramalarına bir yanıt alamadı. Adli tıp uzmanlarının açıklamasına göre Tyler Sanders'ın fiziksel sağlık sorunları yoktu. Ancak geçmişte uyuşturucu deneyimlediği ve bazı ilaçları amacının dışında kullandığı biliniyor. Otopsi raporunda Tyler Sanders'ın son nefesini verdiği odada beyaz bir toz ve bir de plastik pipet bulunduğu bilgisi de yer alıyor.

  • "HİKAYEMİZİN BAŞKALARINI KURTARMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

    Sanders'ın otopsi raporunun açıklanmasından sonra annesi Ginger ve babası David Sanders, 18 yaşındaki Tyler'ın ruh sağlığı ile ilgili kronik sorunları olduğunu ve bu yüzden uyuşturucu deneyimi yaşadığını belirtti. Acılı anne ve babanın açıklamasına göre Tyler hırslı, çalışkan bir oyuncuydu ve dirençli bir depresyonla mücadele ediyordu. Sanders çiftinin açıklamasında, Tyler'ın ruhsal sorunları için tedavi görmesine rağmen bir türlü rahatlayamadığı ve bunun çözümünü bazı kötü alışkanlıklarda aradığı bilgisi yer aldı. Anne ve babasının açıklamasına göre Tyler Sanders, uyuşturucuları eğlence aracı olarak değil, ruhsal sorunlarının bir çaresi olarak görüyordu.

  • Genç oyuncunun annesi Tyler'ı bu kötü alışkanlık yüzünden kaybetmenin inanılmayacak kadar zor bir durum olduğunu belirtti. Acılı anne, açıklamasında şu düşüncelere yer verdi:

    Herkesin bilmesini istiyoruz ki, biz de bütün diğer aileler gibi, bunun bizim başımıza geleceğini asla düşünmüyorduk. Tyler çok güçlü bir destek görüyordu. Ama yine de bu inatçı depresyonun üstesinden gelemedi. Belki de bu depresyon yüzünden Tyler, derin bağlantılar aradı ve çevresindeki herkese neşe getirdi. Tyler, kendi içinde sessizce savaş verirken dışarıdan bakan kimsenin onun gerçek duygularını anlamasını istemedi. Bu konuda kararlıydı. Tyler, Tanrı'yı sevdi, insanları sevdi ve her gün elinden gelenin en iyisini yaptı. En içten duamız, bizim hikayemizin başkalarını kurtarabilmesi içindir.

    Fotoğraflar: Instagram

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