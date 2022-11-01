İşte Twitter'ın yeni CEO'su

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Elon Musk’ı satın aldığı Twitter’ın yeni CEO’su belli oldu. Twitter’ı satın alınması süreci ile ilgili olarak Elon Musk’ın imzasıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 31 Ekim’de (dün) gönderilen belge, sosyal ağın yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) tartışmalarına da son noktayı koydu.

"BU KİŞİ ŞİRKETİN İCRA KURULU BAŞKANIDIR..."

Kasım 2021’den bu yana Twitter’ın CEO’su olan Parag Agrawal’ın 27 Ekim 2022 tarihinde diğer 3 üst düzey yönetici ile birlikte görevden alınmasının ardından sosyal ağın yeni CEO’su beklentilere paralel olarak Elon Musk oldu.

SEC tarafından Twitter’ın satın alınması işlemiyle ilgili olarak yayınlanan son belgede, “Bu bilgileri raporlayan kişi, birleşme sonrası şirketin İcra Kurulu Başkanı’dır” ifadesi yer aldı.

Sözkonusu belgede, SEC’e imzalayıp raporlayan kişinin ise Elon Musk olduğu belirtildi. Böylece Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, resmi kayıtlara da Twitter CEO’su olarak geçmiş oldu.