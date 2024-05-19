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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI YAYIN! GS FB derbi canlı skor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışında düğümün kopacağı maç geldi çattı! 99 puanla lider olan Galatasaray, 93 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Evinde bu sezon hiç puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılara 24. şampiyonluk için her türlü beraberlik yeterken Fenerbahçe ise şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen sarı-lacivertliler mutlaka kazanmak zorunda. Dev maçta Fenerbahçe, 22, dakikada Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:41
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        Nefes kesen tarihi şampiyonluk yarışında dev maç geldi çattı! 99 puanla lider olan Galatasaray, 93 puanla Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek hem şampiyonluk şansını son haftaya taşımak hem de ikili averajı elde etmek istiyor. Galatasaray ise 1 puan uzağındaki şampiyonluğa derbi galibiyetiyle ulaşmayı hedefliyor.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Arda Kardeşler

        STAT: RAMS Park

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

        GALATASARAY 24 MAÇTIR YENİLMİYOR; 17 MAÇTIR KAZANIYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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        Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçını da kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

        EVİNDE FARKLI: BU SEZON 18'DE 18, TOPLAMDA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        Diğer yandan sasrı-kırmızılılar, sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.

        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        FENERBAHÇE 25 MAÇTIR YENİLMİYOR!

        Fenerbahçe ligde oynadığı son 25 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u ikişer, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1’er kez mağlup etti.

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        Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

        BİLEĞİ DEPLASMANDA DA BÜKÜLMÜYOR

        Lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atan Fenerbahçe bu sezon deplasmandaki 18 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik elde etti ve hiç yenilmedi. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda elde ettiği dış sahada en fazla puan toplama rekorunu da (47) bu sezon geliştirerek 48 puana ulaştı.

        Deplasmanda son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Kanarya, dış sahada oynadığı 11 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

        GALATASARAY SON BEŞ MAÇTA ŞAHLANDI; FENERBAHÇE YARA ALDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 20 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Yukatel Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde ise 36 maçta 89 kez fileleri havalandırdı.

        Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, son 5 haftada 4 puan kaybetti. Son 5 haftada Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor'la berabere kaldı. Fenerbahçe böylelikle 5 maçta kazanabileceği 15 puanın 11'ini toplayabildi.

        HOCALARIN DERBİ KARNESİ!

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 Fenerbahçe derbisine çıktı. Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç ise 0-0 berabere biterken, TFF Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesiyle Buruk yönetimindeki Galatasaray, müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.

        İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 5 kez rakip oldu. Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 4'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 5 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçı 2-1 kaybeden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci devre iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti.

        Kartal'ın öğrencileri, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazanırken, bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'ndaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da da penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 134'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 52-37 üstünlüğü bulunuyor (44B).
        • Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (52) ve gol yediği (162) rakibi Fenerbahçe. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle oynadığı son 13 lig maçının sadece ikisini kaybetti (4G 7B) ve bu süreçte sekiz gole kapama yaptı.
        • Galatasaray ile oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe'nin, lig tarihinde üst üste dört karşılaşmada filelerini havalandıramadığı tek rakibi Samsunspor (Aralık 1985-Nisan 1987).
        • Fenerbahçe'yi konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini geçen sezon 3-0'lık skorla alan Galatasaray (5B 2M), ezeli rakibini Eylül 2001-Mart 2003 arasından bu yana üst üste iki iç saha karşılaşmasında gol yemeden mağlup edemiyor.
        • Bu sezon Galatasaray'ı konuk ettiği Süper Lig maçından golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin, ezeli rakibinden gol yemediği son sezon iki derbide de 0-0 berabere kaldığı 2017/18'di.
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