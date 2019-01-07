Sosyal ağ Twitter’daki retweet rekoru el değiştirdi. Japon iş adamı Yusaku Maezawa’nın attığı tweet, 4 milyondan fazla retweet edilerek, tüm zamanların en çok retweet edilen paylaşımı rekorunu kırdı.

Japonya’nın en büyük online mağazası olan Zozotown’ın sahibi olan milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, 5 Ocak tarihinde attığı tweet ile tüm zamanların en çok retweet edilen gönderisi ünvanının yeni sahibi oldu.

Maezawa, Twitter paylaşımında, kendisini takip edip, tweetini ‘retweet’leyenler arasından seçilecek 100 kişiye toplam 100 milyon yen (4 milyon 922 bin TL) dağıtacağını açıkladı.

Maezawa’nın 5 Ocak’ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, 4.8 milyondan fazla retweet, 1.2 milyondan fazla beğeni alırken, Japon iş adamının tweet’i hakkında yapılan yorumların sayısı ise 300 bini aştı. Japon iş adamı daha önce de Elon Musk’ın SpaceX roketinin ilk Ay çevresi turunun tüm biletlerini satın alarak adını gündeme taşımıştı.

İşte retweet rekoru kıran, o tweet:

Yusaku Maezawa’dan paylaşımından önce sözkonusu rekor, Carter Wilkerson adlı Twitter kullanıcısına aitti. Twitter üzerinden, ABD’li fast food zinciri Wendy’s’de, bir senelik bedava nugget için kaç retweet gerektiğini soran kullanıcı, Wendy’s’den “18 milyon” cevabını almıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımın 18 milyon retweete ulaşması için seferber olurken, Wilkerson’ın paylaşımı 3 milyonluk retweet sayısına ulaşmıştı.