Twitter akışı nasıl kontrol edilir?

Yaz dönemi, yalnızca zihninizi ve ruhunuzu değil, aynı zamanda sosyal ağlarda da zaman akışınızı sıfırlamanın veya yenilemenin zamanı demek. Tıpkı daha sıcak havalar gelmeden bahar temizliği yapıldığı gibi, belirli dönemlerde kullanıcıların zaman akışlarında da biraz temizlik yapması gerekli olabiliyor. Bu doğrultuda Twitter, yaz bitmeden Twitter zaman akışını tazelemek ve yenilemek için tüyoları açıkladı.
İşte sosyal ağda olup bitenleri takip ederken, ilgilendiğiniz konuları ve konuşmaları bulup bağlantı kurmanızı kontrol edebileceğiniz ipuçları…
1- Konuşmayı kontrol edin
Yenilenmiş bir zaman akışına doğru ilk adım, artık ilginizi çekmeyen, nezaketen geri takip ettiklerinizi gözden geçirmekle başlamaktır. Diğer hesapları takip etmeyi istediğiniz zaman bırakabilirsiniz ve bunu yaptığınızda Twitter herhangi bir bildirim göndermez. Ayrıca, herhangi bir hesabı engellemeden istediğiniz zaman Twitter sizi takip etmesini durdurabilir.
2- Kimlerin etkileşime geçebileceğini seçin
Tweet’lerinizle kimlerin etkileşime geçebileceğini seçmek, kendi şartlarınıza göre Tweet’lemenin önemli bir parçasıdır. Tweet’lerinizi yanıtlamaları için herkesi, yalnızca takip ettiğiniz kişileri veya yalnızca bahsettiğiniz kişileri seçebilir ve bu ayarı bir konuşmanın ortasında değiştirebilirsiniz. “Unmention” özelliğini, kendinizi bir Tweet'ten, Tweet dizisinden veya sohbetten çıkarmak için ve bir hesabı Sessize alarak (Mute) takip etmeyi bırakmadan veya engellemeden o hesabın Tweet’lerini zaman akışınızdan kaldırabileceğinizi unutmayın.
3- Kendi listenizi oluşturun
Kimlerden haber almak istediğinizi zaten biliyor veya netleştirdiyseniz, kendi Twitter Liste’nizi oluşturun. Bu, zaman akışınızda gördüğünüz Tweet’leri özelleştirmenize, düzenlemenize ve öncelik sırasına koymanıza olanak tanır. Ayrıca favori ‘Liste’lerinizi Ana Sayfa zaman akışınızın en üstüne sabitleyebilirsiniz, böylece sizin için en önemli hesaplardan gelen Tweet’leri kaçırmazsınız.
4- Doğru konuları takip edin
Twitter'ı nasıl kullandığınıza bağlı olarak, Twitter beğeneceğinizi düşündüğü bazı ‘Konular’ı önerebilir. Twitter’in önerileri doğru olursa onları takip edin. Eğer yanılıyorsa, bir ‘Konu’nun yanındaki X işaretine dokunarak ilgilenmediğinizi Twitter’a bildirin. Ayrıca belirli ‘Konu’larla bağlantınızı kesmek istiyorsanız anahtar kelimeleri sessize alabilirsiniz.
5- Aynı fikirde olan Tweeter'lardan oluşan bir ‘Topluluk’ bulun
Düzenli olarak etkileşimde bulunduğunuz bir grup arkadaşınız olsa da, bazı konuşmalar herkes için değildir. Topluluklar, önemsediğiniz şeyler hakkında konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için sizinle aynı fikirde olan diğer insanlarla bağlantı kurabileceğiniz, Twitter'daki özel yerlerdir. Twitter’da, NFT'lerden futbol takımlarına, futbol oyunlarına ve spordan gelişmelere, teknoloji ve trendlerden yemeklere kadar favorilerinizi tartışabileceğiniz pek çok Topluluk bulunuyor.
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