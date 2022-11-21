Twitter’da güvenlik endişesi!

Elon Musk’ın satın almasından sonra neredeyse her gün yeni bir tartışmanın odağına yerleşen Twitter’da bazı kullanıcıların SMS üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama kodları oluşturmaya çalıştıklarında sorun yaşadıkları belirtiliyor. Kullanıcılar tarafından ifade edilen sorunlara göre metinler gelmiyor ya da saatlerce gecikebiliyor.

Hatalı iki faktörlü SMS kodlar, kullanıcıların hesaplarının kilitlenebileceği ve kontrollerini kaybedebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca, Twitter 'ın erişim özelliğini kullanarak güvenlik ayarlarında değişiklik yapamadıklarını veya verilerini indiremediklerini de görülebiliyor.

EN BÜYÜK KAYIPLAR GÜVENLİK DEPARTMANINDA...

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban yaşanan bu gelişmeye yönelik olarak, “Twitter'daki güncel sorunların arasında çok sayıda işten çıkarma yer alıyor. Bu kapsamda en büyük kayıplar güvenlik bölümünde yaşandı. Firmalar bunun gibi aksaklıkları genellikle hızlı bir şekilde çözerler, çünkü güvenlik sosyal medyada her zaman öncelik olmuştur” dedi.

Twitter’da son dönemde kullanıcıların yaşadığı teknik sorunlara dikkat çeken Erginkurban, şunları söyledi:

“Güvenlik departmanlarında yapılan kesintiler, kullanıcıları riske attığı için tehlikeli hareketlerdir ve insanların platformdan tamamen uzaklaşması ile sonuçlanabilir. Kullanıcıların tüm sosyal medya hesaplarında güvenliği arttırmaları ve hesaplarına anında ikinci bir savunma katmanı eklemeleri için iki faktörlü kimlik doğrulaması uygulaması gereklidir. Firmanın diğer alanlar kadar önemli olmadığını düşündüğü için güvenlik departmanında kesintiye gitmesi ve sonuçta kullanıcı güvenliğinin etkilenmesi, gelecekte neler olabileceğinin de işaretlerini veriyor.”