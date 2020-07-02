Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin saldırılara tepki olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve parti yönetiminin hesaplarını "dondurma kararı" alması, Twitter’da hesap kapatma ve hesap silme akımı da başlattı. Peki Twitter özelinde hesap devre dışı bırakma olarak adlandırılan hesap kapatma/ dondurma işlemi nasıl yapılıyor?
BİLMENİZ GEREKENLER NELER?
Öncelikle Twitter’da bir hesap devre dışı bırakıldığında, kullanıcını ekran adı, kullanıcı adı ve herkese açık profili dahil olmak üzere Twitter hesabı artık twitter.com, iOS için Twitter veya Android için Twitter'da görüntülenemiyor.
Kullanıcıların, devre dışı bırakılan hesapları tekrar etkinleştirmek üzere giriş yapmaları için 30 gün süreleri bulunuyor. Kullanıcılar, hesaplarını devre dışı bıraktığı tarihin üstünden 30 gün geçtiyse, hesaplarını tekrar etkinleştiremiyorlar.
İşte hem devre dışı bırakma ve hem devre dışı bırakılan hesapları aktif hale getirmek için atılması gereken adımlar...
Twitter hesabı nasıl devre dışı bırakılır?
1- Profil simgesinin altında, açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.
2- Hesap sekmesinde, sayfanın altındaki Hesabımı devre dışı bırak öğesine dokunun.
3- Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından Kullanıcı adını devre dışı bırak öğesine tıklayın.
4- İstendiğinde şifrenizi girin ve Hesabı devre dışı bırak butonuna tıklayarak ilerlemek istediğinizi onaylayın.
Twitter hesabı nasıl tekrar etkinleştirilir?
Hesabınızın devre dışı bırakılmasının üzerinden 30 günden kısa bir süre geçtiyse hesabınızı tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
1- Twitter.com üzerinde twitter.com/login adresini ziyaret edin ya da iOS veya Android için Twitter uygulamanızı açın.
2- Giriş kimlik bilgilerinizi girin.
3- Giriş yapmadan önce hesabınızın yeniden etkinleştirilmesini onaylamanız istenen bir bildirim görürsünüz.
4- Hesabınızı yeniden etkinleştirmeyi seçerseniz "Anasayfa" zaman akışınıza yönlendirilirsiniz. Tweet, takipçi, beğeni vb. öğelerin tamamen geri yüklenmesinin biraz zaman alabileceğini unutmayın.
6 AY HİÇ GİRİLMEZSE...
Bu arada Twitter'daki kullanıcıların, hesaplarını etkin tutması için en az 6 ayda bir giriş yapması gerekiyor. Twitter, bu konu ile ilgili olarak, "Uzun süre işlem yapılmayan hesaplar kalıcı olarak silinebiliyor" uyarısı yapıyor.
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