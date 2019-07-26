26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Twitter, geçen haftalardan itibaren masaüstü (web) versiyonunda ciddi bir tasarım değişikliğine gitti. Twitter’ın masaüstü kullanıcılarının karşısına çıkardığı son 7 yıldaki bu en büyük değişiklik, bazı kullanıcıları memnun ederken, çoğunluk ise eski tasarımı şimdiden özlemeye başladı.
Twitter’ın uygulamasına benzer bir yapıya bürünen yeni masaüstü tasarımı yerine eski Twitter deneyimini kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar için bir eklenti geliştirildi.
ÜCRETSİZ EKLENTİ GELİŞTİRİLDİ
İnternet tarayıcıları Chrome ve Firefox için geliştirilen GoodTwitter adlı bu eklenti ile kullanıcılar, Twitter’a eski tasarımı ile erişmeye devam edebiliyor.
Google’ın internet tarayıcısı Chrome ve Mozilla’nın tarayıcısı Firefox için web mağazalar üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen GoodTwitter adlı bu açık kaynak eklenti, kısa sürede 70 binden fazla kullanıcıya ulaşırken, bu kullanıcılardan 5 üzerinden 4.7’lik bir puan almayı da başardı.
Twitter’ın güncellenen masaüstü tasarımının yeni özellikler ve daha hızlı bir deneyim sunduğunu belirtmesine karşın, kullanıcıların eleştiri yağmuruda da neden olan bu yeni masaüstü tasarımı Facebook’a benzerliği ile de dikkat çekmişti.
"Zusor" kod adlı bir geliştirici tarafından sunulan GoodTwitter eklentisine, Firefox kullanıcıları https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/goodtwitter/ adresinden ulaşabiliyor.
Chrome kullanıcıları ise https://chrome.google.com/webstore/detail/goodtwitter/jbanhionoclikdjnjlcmefiofgjimgca adresi üzerinden ücretsiz olarak tarayıcılarına ekleyip, kullanabiliyor.
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