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Son dönemde Twitter üzerinden yatırımcıları yönlendirerek borsada haksız kazanç elde etmeye çalışanlara Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sıkı bir denetim uygulamaya başladı. Dün yayımlanan SPK bülteninde Twitter üzerinden yatırımcıları yönlendiren @derinhisse hesabının sahibi Önder Tavukçuoğlu'na 1 milyon 175 bin 29 lira idari para cezası verildiği açıklandı.

Bültende yer alan bilgiye göre Tavukçuoğlu, takipçilerine Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) hisseleriyle ilgili tavsiyede bulunup ardından kendisi bu hissede işlem yaptı.

Bültende cezanın gerekçesiyle ilgili olarak “@derinhisse” Twitter hesabı üzerinden RYSAS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra RYSAS paylarında satım yapması" ifadesi yer aldı.

Söz konusu hesabın bugün itibarıyla 180 bine yakın takipçisi bulunuyor:

'TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRIYORUZ'

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu 10 Haziran'da yaptığı açıklamada manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirtmişti. Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin gözetim ve denetim faaliyetlerinin, SPK ve Borsa İstanbul tarafından bütüncül bir anlayışla, koordineli ve günlük bazda yürütüldüğünü anlatan Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

'Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)' ve 'İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)' kapsamında 2019 yılında 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387 TL tutarında idari para cezası tesis edildi.