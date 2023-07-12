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        Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek?

        Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter, çöktüğüne ilişkin aramalarla gündeme geldi. Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan ve ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi olan Twitter ile ilgili; Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 17:48
        • 1

          Son yılların en sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da yaşanan erişim sorunu sosyal medyanın gündeminde. Çeşitli platformlardaki Twitter kullanıcıları; 12 Temmuz Çarşamba günü 17:00 itibariyle Twitter'ı açamadığını, paylaşım yapamadığını dile getirince Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor sorusu internette en çok araştırılan konular arasına girdi. 

        • 2

          TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

          Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

        • 3

          Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

          Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir. 

        • 4

          Türkiye'de özellikle İstanbul ev Ankara'daki pek çok kullanıcı Twitter'da paylaşım yapamadığını dile getiriyor. 

           

          Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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