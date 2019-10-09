09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Twitter’dan kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta bilgilerinin reklam hedeflemesinde kullanıldığı itirafı geldi. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, hesap güvenliğini (hesap doğrulama) sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon bilgileri “yanlışlıkla” şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences"te kullanıldı.
Twitter'ın reklam servisleri, reklam verenlerin kendi pazarlama ve müşteri listeleri üzerinden hedef kitlelerine yönelik reklam vermesine olanak tanıyor.
Twitter yaptığı açıklamada, reklam verenlerin kendi pazarlama listesini sisteme yüklediklerinde, e-posta ve telefon numarası üzerinden bu bilgilerin Twitter'daki profillerle eşleştirilerek reklam verenlere sunulmuş olabileceğini belirterek, "Bu bir hataydı, bu hatadan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verdi.
‘KAÇ KİŞİNİN ETKİLENDİĞİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ’
Ayrıca reklam servislerinde verisi paylaşılan kullanıcı sayısının net olmadığı, şeffaf olma adına tüm kullanıcılara duyuru yapıldığı kaydedildi. Kişisel verilerin hiçbir şekilde partnerlerle ve üçüncü şahıslarla paylaşılmadığının vurgulandığı açıklamada, 17 Eylül'de bu sorunun tespit edildiği ve o tarihten itibaren kullanıcıların telefon ve e-posta bilgilerinin reklam servislerinde kullanılmadığının altı çizildi.
Twitter’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bundan kaç kişinin etkilendiğini kesin olarak söyleyemeyiz, ancak şeffaf olma çabasıyla herkesin farkında olmasını istedik… Bu durum yaşandığı için çok üzgünüz ve bir daha böyle bir hata yapmamak için adımlar atıyoruz.”
DAHA ÖNCE DE TOPLAMIŞ VE YİNE ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Sosyal ağ konuyla ilgili olarak herhangi bir sorusu olan kullanıcıların Twitter'ın Veri Koruma Ofisi ile iletişime geçebileceğini de bildirdi.
Aslında Twitter’da kullanıcı bilgilerinin reklam amaçlı kullanılması skandalı ilk kez de yaşanmıyor.
Sosyal ağ, geçen ağustos ayında da Twitter’ın ayarlarında yaşanan bir sorun nedeniyle, izin vermeyen kullanıcıların bile verilerinin, kişiselleştirilmiş reklamlar için toplandığı itiraf etmişti.
330 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, konuyla ilgili olarak yine bir 'özür' açıklaması yapıp, “Bize güvendiniz ama biz bu konuda başarısız olduk” demişti.
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