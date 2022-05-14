Twitter anlaşması neden askıya alındı?

HABERTURK.COM / Reuters

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma süreci yılan hikayesine döndü.

Öyle ki, Musk, Cuma günü Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının, sosyal medya şirketinin sahte hesapların oranı hakkında veri sağlamasını beklerken 'geçici olarak beklemede' olduğunu bildirdi.

Musk'ın bu açıklamasının ardından, sosyal medya platformunun borsa işlem gören hisseleri, yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Fakat Musk'ın söz konusu anlaşmaya bağlı kalmaya devam edeceği yönündeki ikinci açıklaması sonrasında, Twitter hisselerinde yeniden yükseliş trendi gözlemlendi.

Twitter'ı satın almak için hisse başına 54.20 dolar karşılığında toplam 44 milyar dolarlık bir teklif yapan Elon Musk, Nisan ayı sonunda platformun yönetimiyle anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Faka gelinen noktada, şirketin hisseleri Cuma günkü işlemlerde yüzde 9.6 düşüşle 40.71 dolara kadar indi.

ANLAŞMANIN TAMAMLANMASINA YÜZDE 50 ŞANS VERİLİYOR

Musk'ın Twitter'ı satın alacağını açıkladığı günden bugüne kadar birçok açıklama yapılırken, süreci tekrar hatırlamakta fayda var.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, San Francisco merkezli şirketin 'en iyi ve son teklifini' kabul etmesini sağlamak için 25 Nisan'da Twitter'ı satın almayı kabul ettiğinde durum tespiti yapmaktan vazgeçmeye karar vermişti. Bu kararın, Twitter'ın bir şekilde onu yanlış yönlendirdiğini iddia etmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını imzaladığından beri, yatırımcıların enflasyon ve olası bir ekonomik yavaşlama konusundaki endişeleri de teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşlere yol açıyor.

Teklif fiyatı ile Twitter hisselerinin değeri arasındaki fark ise son günlerde genişlemişti. Bu durumun yatırımcılar nezdinde, Musk'ın anlaşmadan çekileceği veya daha düşük bir fiyat aramaya iteceği yönünde bir beklenti yarattığı, dolayısı ile anlaşmanın tamamlanma şansının da yüzde 50'nin altına indiği yorumlarına yola açtığı belirtiliyor.

223 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın servetinin büyük çoğunluğunu elindeki Tesla ve SpaceX hisseleri oluşturuyor.

KULLANICILARA ÇAĞRI YAPTI

Musk, 92 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğunu belirten hesaplamaya dair beklenen detaylar sebebiyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, "Bunu öğrenmek için ekibim, mikroblog sitesinin 100 takipçisinden rastgele bir örneklem yapacak" açıklamasında bulunurken, sosyal medya platformu kullanıcılarını da süreci tekrarlamaya ve 'ne keşfettiklerini görmeye' davet etti.

Elon Musk, "Toplu olarak bot/yinelenen kullanıcı yüzdesini bulmaya çalışırsak, muhtemelen iyi bir yanıt için kitle kaynağı yapabiliriz" dedi.

İŞE ALIMLAR DURDURULDU

Musk'ın Twitter ile yaptığı sözleşmeye göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından şirketten operasyonları hakkında bilgi isteme hakkı bulunuyor.

Musk'ın açıklamasının bir sonucu olarak Twitter'ın Musk'a karşı acil bir eylem planlamadığını söyleyen kaynaklar, şirketin bu yorumları küçük düşürücü ve anlaşma sözleşmelerinin şartlarını ihlal ettiğini düşündüğünü, ancak Musk'ın daha sonra satın almayı taahhüt ettiği ikinci açıklaması sonrası Twitter cephesinde gerginliğin azaldığını belirtti.

Bir Twitter sözcüsü, Musk'ın satın alma sürecinin bir parçası olarak 6 Mayıs'ta bir toplantı için Twitter'ın ofisine geldiğini duyurmuştu.

Twitter CEO'su Parag Agrawal da, "Anlaşmanın kapanmasını beklerken, tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye tweet attı. Perşembe günü ise, Agrawal terfilerin ve işe alımların dondurulduğunu duyurdu.

'FİYAT DÜŞÜRME STRATEJİSİ OLABİLİR'

Twitter'in satın alma sürecinde gündeme yeni gelen spam veya sahte hesaplar, Twitter gibi hizmetlerdeki etkinliği manipüle etmek veya yapay olarak artırmak için tasarlanmaları ile biliniyor. Öyle ki, bu hesapların bazıları, bir şeyin veya birinin gerçekte olduğundan daha popüler olduğu izlenimi yaratmakta kullanılabiliyor.

Twitter yayınladığı belgelere göre, mikroblog sitesindeki tahmini spam hesaplarının sayısı 2013'ten beri yüzde 5'in altında sabit kaldı. Bu durumun, Musk'ın bu konuyu neden şimdi gündeme taşıdığına yönelik soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hargreaves Lansdown analisti Susannah Streeter, "Bu yüzde 5 metriği bir süredir piyasada değil. Musk bunu çoktan görmüş olacaktı. Dolayısı ile, bu hamle fiyatı düşürme stratejisinin bir parçası olabilir" dedi.

VAZGEÇERSE 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Twitter ile yaptığı ön anlaşma gereği, Musk'ın anlaşmadan bedelsiz cayma hakkı bulunmuyor. Buna göre, Musk, anlaşmayı tamamlamaması halinde Twitter'a 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti ödemekle yükümlü olacak.

44 milyar dolarlık anlaşmanın 21 milyar doları doğrudan Musk tarafından karşılanacaktı. Bu sebeple Musk elindeki yaklaşık 10 milyar dolarlık Tela hissesini satmıştı.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Twitter'ı satın alırsa "spam botlarını yeneceğini ya da denerken öleceğini" söylemiş ve spam botlarının çoğalmasına izin verdiği için şirketi reklamlara güvenmekle suçlamıştı. Milyarder iş adamı, ayrıca Twitter'ın denetleme politikasını da eleştirirken, Twitter'ın algoritmasının 'tweet'lerin herkese açık olmasına öncelik vermesini istediğini belirtmişti.

TRUMP'IN YASAĞINI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Elon Musk, hafta içi yaptığı açıklamada ise sosyal medya platformunu satın alması halinde, Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yasağını tersine çevireceğini de vurgulamıştı.

'Truth Social' isimli Twitter'a rakip bir sosyal medya uygulamasını başlatan ABD'nin eski Başkanı Trump, kendi platformunun çok daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Elon Musk'ın özellikle de büyük ölçüde botlara veya spam hesaplarına dayanan bir şirket olduğunu fark ettiğinden, Twitter'ı bu kadar saçma bir fiyata satın alması mümkün değil" demişti.

TWITTER'A SÜRPRİZ TALİP

Öte yandan, Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifini askıya almasının ardından sosyal medya platformuna sürpriz bir talip çıktı.

Ünlü rapçi Snoop Dogg, dün yaptığı açıklamada, "Şimdi Twitter'ı satın almak zorunda kalabilirim" dedi.