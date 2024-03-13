KİCK NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Kick'e geçişin en büyük etkeni olan özellik yayıncılardan sadece yüzde beşlik bir kesinti yapması. Youtube'da bu kesinti yüzde 30'ken Twitch ise tam yüzde 50 kesinti yapıyor. Bununla beraber reklam olmaması da Kick'in tercih ediş sebeplerinden bir tanesi.