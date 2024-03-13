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        Haberler Ekonomi Teknoloji Twitch'e yeni rakip: Elraenn Kick'e geçiş yaptı! Yeni canlı yayın platformu Kick nedir, özellikleri ne? - Teknoloji Haberleri

        Twitch'e yeni rakip! Yeni canlı yayın platformu Kick nedir, özellikleri neler?

        Canlı yayın platformu Kick'in kullanıcı kitlesi her geçen gün artıyor. Ünlü yayıncı Elraenn (Tuğkan Gönültaş) dün akşamki canlı yayınıyla Twitch'i bırakıp Kick'e geçtiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Kick'in Twitch'e rakip olacağı konuşulmaya başladı. Peki, Kick platformu nedir ve nasıl kullanılır? İşte, Kick platformu ve abonelik ücretlerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:10
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        • 1

          Uzun zamandır popülerliğini koruyan canlı yayın platformu Twitch'e rakip uygulama geliyor! Twitch üzerinden yayın yapan bir çok yayıncı artık Kick üzerinden yayın yapacağını açıklamıştı. Dün akşam Tuğkan Gönültaş'ın da artık Kick'e geçişini açıklamasıyla platformun özellikleri araştırılmaya başladı. İşte, Kick'e dair tüm merak edilenler...

        • 2

          YENİ CANLI YAYIN PLATFORMU KİCK NEDİR?

          Twitch'e rakip olarak görülen canlı yayın platformu Kick'in kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Daha öncesinde yasa dışı yayınlar yaptığı sebebiyle kullanımı yasaklanan Kick'in yeniden açılmasıyla beraber uzun zamandır Twitch üzerinden yayınlarını devam ettiren yayıncılar Kick'e geçtiğini açıkladı. Arayüz olarak Twitch'e çok benzeyen Kick, abonelik sisteminde de benzer özelliklere sahip.

        • 3

          KİCK ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Kick abonelik ücretleri aylık olarak 5 dolar olarak açıklandı. Anlık kura göre (13 Mart 2023) ayda 160,45 TL ödeyererek dilediğiniz yayıncıya kademe bir abone olabiliyorsunuz.

        • 4

          KİCK NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

          Kick'e geçişin en büyük etkeni olan özellik yayıncılardan sadece yüzde beşlik bir kesinti yapması. Youtube'da bu kesinti yüzde 30'ken Twitch ise tam yüzde 50 kesinti yapıyor. Bununla beraber reklam olmaması da Kick'in tercih ediş sebeplerinden bir tanesi.

        • 5

          HANGİ YAYINCILAR KİCK'E GEÇİŞ YAPTI?

          Elraenn'in Kick'e geçiş yapmasının ardından Kick üzerinden yayın yapan diğer yayıncılar merak edilmeye başlandı. İşte, Kick'de yayın yapan Twitch yayıncıları:

          Jahrein, Hype, Tolunay Ören, Uthenera, Elraenn ve Limon Tayfa

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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