20 Mart Çarşamba tv yayın akış listesi belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Kanal D’de Taş Kağıt Makas, Show TV’de Sandık Kokusu, Now TV Şahane Hayatım, ATV’de Kuruluş Osman yayınlanacak. Peki, Tv yayın akışı listesine göre bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı