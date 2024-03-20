TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
Bugün ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı listesinde yer aldı. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve filmler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Çarşamba akşamı birçok dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. İşte bugünkü tv yayışı listesi ve 20 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
- 1
20 Mart Çarşamba tv yayın akış listesi belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Kanal D’de Taş Kağıt Makas, Show TV’de Sandık Kokusu, Now TV Şahane Hayatım, ATV’de Kuruluş Osman yayınlanacak. Peki, Tv yayın akışı listesine göre bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
- 2
KANAL D
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
23:15 Yerli Dizi
02:00 Yerli Dizi
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV
20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:30 Aramızda Kalsın
- 3
SHOW TV
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
ATV
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
TRT1
20:00 Bir Sevdadır
23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
-
- 4