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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi 20 Mart 2024

        TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı listesinde yer aldı. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve filmler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Çarşamba akşamı birçok dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. İşte bugünkü tv yayışı listesi ve 20 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:25
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        • 1

          20 Mart Çarşamba tv yayın akış listesi belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Kanal D’de Taş Kağıt Makas, Show TV’de Sandık Kokusu, Now TV Şahane Hayatım, ATV’de Kuruluş Osman yayınlanacak. Peki, Tv yayın akışı listesine göre bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        • 2

          KANAL D

          18:40 Kanal D Ana Haber
          20:00 Taş Kağıt Makas
          23:15 Yerli Dizi
          02:00 Yerli Dizi
          03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

          STAR TV

          20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
          22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
          00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
          02:30 Aramızda Kalsın

        • 3

          SHOW TV

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
          18:45 Show Ana Haber
          20:00 Sandık Kokusu
          00:15 Bahar

          ATV

          18:50 ATV Ana Haber
          19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
          20:00 Kuruluş Osman
          00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

          TRT1

          20:00 Bir Sevdadır
          23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
          00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        • 4
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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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