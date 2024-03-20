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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 19 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Yabani, Mehmed: Fetihler Sultanı

        Reytinglerde birincilik yarışı! 19 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 19 Mart Salı günü yayınlanan yapımların arasından hangisinin birinci olduğunu merak edenler tarafından sorgulanıyor. Dün akşam SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranlara geldi. Ayrıca Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. İşte, 19 Mart 2024 Salı dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 08:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 08:21
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde birincilik koltuğuna oturabilmek için mücadele etti. Peki, dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu? İşte, 19 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          19 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Mart Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          19 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
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        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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        Yengeç
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        Başak
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