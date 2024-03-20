Reytinglerde birincilik yarışı! 19 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 19 Mart Salı günü yayınlanan yapımların arasından hangisinin birinci olduğunu merak edenler tarafından sorgulanıyor. Dün akşam SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranlara geldi. Ayrıca Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. İşte, 19 Mart 2024 Salı dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde birincilik koltuğuna oturabilmek için mücadele etti. Peki, dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu? İşte, 19 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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19 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Mart Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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19 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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