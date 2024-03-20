Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde birincilik koltuğuna oturabilmek için mücadele etti. Peki, dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu? İşte, 19 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...