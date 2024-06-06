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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 6 Haziran bugün TV’de neler var? Ekşi Elmalar, Aldatmak, Güldür Güldür Show

        TV yayın akışı: 6 Haziran bugün TV'de neler var? Ekşi Elmalar, Aldatmak, Güldür Güldür Show…

        Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bugün Aşk-ı Memnu tekrar bölümüyle Kanal D'de tekrar başlıyor. Show TV'de ise Güldür Güldür Show saat 20.00'da yayınlanacak. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:24
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        • 1

          6 Haziran Perşembe günü yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı

        • 2

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle bu akşam Show TV’de

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Sandık Kokusu

        • 3

          AŞK-I MEMNU

          Aşk-ı Memnu kendi gününde, kendi saatinde 6 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Aşk-ı Memnu

          22:30 Aşk-ı Memnu

          01:00 Güneşin Kızları

        • 4

          EKŞİ ELMALAR

          1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın (Yılmaz Erdoğan) elma bahçesinin ve 3 kızı Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

          22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

          00:30 İstanbullu Gelin

        • 5

          ALDATMAK

          ATV'de ekranlara gelen Aldatmak dizisi final kararı aldı. 6 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak 71. bölümüyle ekrana veda edecek.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aldatmak

          00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

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