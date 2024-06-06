TV yayın akışı: 6 Haziran bugün TV'de neler var? Ekşi Elmalar, Aldatmak, Güldür Güldür Show…
Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bugün Aşk-ı Memnu tekrar bölümüyle Kanal D'de tekrar başlıyor. Show TV'de ise Güldür Güldür Show saat 20.00'da yayınlanacak. İşte tv yayın akışı listesi
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6 Haziran Perşembe günü yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle bu akşam Show TV’de
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
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AŞK-I MEMNU
Aşk-ı Memnu kendi gününde, kendi saatinde 6 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Aşk-ı Memnu
01:00 Güneşin Kızları
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EKŞİ ELMALAR
1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın (Yılmaz Erdoğan) elma bahçesinin ve 3 kızı Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
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ALDATMAK
ATV'de ekranlara gelen Aldatmak dizisi final kararı aldı. 6 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak 71. bölümüyle ekrana veda edecek.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru