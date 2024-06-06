TV yayın akışı: 6 Haziran bugün TV'de neler var? Ekşi Elmalar, Aldatmak, Güldür Güldür Show…

EKŞİ ELMALAR

1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın (Yılmaz Erdoğan) elma bahçesinin ve 3 kızı Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin