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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 4 Temmuz 2024: Bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Temmuz 2024: Bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV'de 4 Temmuz Perşembe günü birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. Aşk-ı Memnu, Dünya Güzellerim Tatilde, Yol Arkadaşım, Alan bu akşam ekrana gelecek. İşte 4 Temmuz bugün tv'de neler var sorusunun yanıtı ile tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:20
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        • 1

          TV yayın akışı ile kanallarda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. İşte 4 Temmuz 2024 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...

        • 2

          DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE

          Sevilen program ilk bölümü ile 4 Temmuz günü saat 20:00'de yayımlanacak. Program Show TV'de ekrana gelecek.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:30 Show Ana Haber

          20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

          22:00 Dünya Güzellerim Tatilde

          00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

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        • 3

          YOL ARKADAŞIM

          Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Dolunay

          13:30 Yüksek Sosyete

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

          22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

          00:45 İstanbullu Gelin

        • 4

          AŞK-I MEMNU

          Aşk-ı Memnu 4 Temmuz Perşembe saat 20:00 ve 21:45'te yayınlanacak. Aşkı Memnu genellikle her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Magazin D Yaz

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Aşk-ı Memnu

          21:45 Aşk-ı Memnu

          23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

          00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

        • 5

          ALAN

          Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Alan bu akşam 20.00’da yayınlanacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Sen Anlat Karadeniz

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

          16:00 Kardeşlerim

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Alan

          00:20 Ateş Kuşları

        • 6

          SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

          TürkülerE hayat verecek yeni sesler TRT 1 ekranlarında aranıyor. Sen Türkülerini Söyle bu akşam 20.00’da TRT1’de

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          09:20 Kasaba Doktoru

          12:30 Lingo Türkiye

          14:00 Seksenler

          15:10 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

          00:10 Hara (Yerli Sinema)

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