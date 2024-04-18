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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 18 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, Star TV, Kanal D, Show TV TV yayın akışı

        TV yayın akışı: 18 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, Star TV, Kanal D, Show TV TV yayın akışı

        Televizyon rehberi, Perşembe akşamı kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severler ekranları başına toplanıyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show,ATV ve TV8 gibi kanalların sürükleyici yayınları izleyiciyle olacak. Peki bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 18 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:01
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        • 1

          TV yayın akışı listesi güncel olarak duyuruluyor. 18 Nisan Perşembe günü kanallarda modadan eğlenceye, sağlıktan gündeme yine çok eğlenceli ve renkli programlar yer alacak. İşte 18 Nisan 2024 Perşembe ATV, Star TV, Kanal D, Show TV TV yayın akışı listesi

        • 2

          18 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

          Bu akşam Star TV’de Sakla Beni, TRT1’de Kül Masalı, Kanal D’de İnci Taneleri gibi yapımlar yer alacak.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          23:00 Kızılcık Şerbeti

          02:15 Sandık Kokusu

          05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        • 3

          ATV

          16:00 Esra Erol’da

          18:45 ATV Ana Haber

          20:00 Aldatmak

          00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

          01:20 Kuruluş Osman

          04:00 Mutfak Bahane

          05:50 Safir

          KANAL D

          20:00 İnci Taneleri

          00:15 Taş Kağıt Makas

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          04:30 Bodrum Masalı

        • 4

          TRT1

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Kül Masalı

          00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          02:40 Gönül Dağı

          04:50 Lingo Türkiye

          STAR TV

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Sakla Beni

          20:00 Sakla Beni

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı

          03:00 Aramızda Kalsın

          05:00 Güzel Köylü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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        İkizler
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        Yengeç
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        Aslan
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