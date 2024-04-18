TV yayın akışı: 18 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, Star TV, Kanal D, Show TV TV yayın akışı
Televizyon rehberi, Perşembe akşamı kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severler ekranları başına toplanıyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show,ATV ve TV8 gibi kanalların sürükleyici yayınları izleyiciyle olacak. Peki bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 18 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
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TV yayın akışı listesi güncel olarak duyuruluyor. 18 Nisan Perşembe günü kanallarda modadan eğlenceye, sağlıktan gündeme yine çok eğlenceli ve renkli programlar yer alacak. İşte 18 Nisan 2024 Perşembe ATV, Star TV, Kanal D, Show TV TV yayın akışı listesi
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18 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam Star TV’de Sakla Beni, TRT1’de Kül Masalı, Kanal D’de İnci Taneleri gibi yapımlar yer alacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:00 Kızılcık Şerbeti
02:15 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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ATV
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Osman
04:00 Mutfak Bahane
05:50 Safir
KANAL D
20:00 İnci Taneleri
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
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TRT1
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Kül Masalı
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye
STAR TV
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü