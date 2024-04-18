SON DAKİKA HABERİ: O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!

SON DAKİKA HABERİ: O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!

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İstanbul'da kan donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer'de, Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokak'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni, hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAKTUL TAKSİCİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 5 yerinden bıçaklanan taksici Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GASP ETTİĞİ TAKSİ İLE KISA SÜREDE YAKALANDI Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından olaydan 500 metre ilerde, katil zanlısı, gasp ettiği ticari taksiyle birlikte yakalandı. Yakalanan gaspçı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

KATİL ZANLISI YABANCI UYRUKLU ÇIKTI Emniyette götürülen katil zanlısının, yabancı uyruklu Y.B.G. olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada katil zanlısının yakalanma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA OPERASYON Ortaya çıkan görüntülerde, gaspçı katil zanlısı olay sonrası gasp ettiği ticari taksiyle trafikte ilerliyor. Trafikte, kendisine yetişen polis ekipleri, birçok sürücünün şaşkın bakışları arasından operasyon düzenliyor.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Etkisiz hale getirilerek araçtan indirilen zanlı kelepçelenerek emniyete götürülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.