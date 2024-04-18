Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'de döner ikram edecek
Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 22 Nisan akşamı İstanbul'da vereceği davette döner ikramında bulunacağı belirtildi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürüleceği belirtildi.
Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gidecek heyette bulunan Arif Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.
Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum." dedi.
Geçtiğimiz aylarda 1970'lerde Almanya'ya yerleşen Türk göçmenler tarafından ülkede popüler olan hatta kamuoyunda Almanların 'ulusal yemeği' olarak adlandırılan döner fiyatlarının artışı ülkede kriz yaratmıştı.
Bazı bölgelerde döner porsiyonunun 10 Euro'nun üzerine çıkacağı yönündeki açıklamalar, ülkede artan yaşam maliyetlerinin simgesi haline gelmişti.
STEINMEIER'İN TÜRKİYE ZİYARETİ
Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretle iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamak, özellikle de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenlinin yaşam hikayeleri ve başarı öykülerini takdir etmek istediği ifade edildi.
Steinmeier'in, 22-24 Nisan'daki ziyaretinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesinin beklendiği ziyarette, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesinin beklendiği ifade edildi.
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