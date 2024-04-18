Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'de döner ikram edecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürüleceği belirtildi.

Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gidecek heyette bulunan Arif Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.

Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum." dedi.

ALMANYA DÖNER KRİZİ

Geçtiğimiz aylarda 1970'lerde Almanya'ya yerleşen Türk göçmenler tarafından ülkede popüler olan hatta kamuoyunda Almanların 'ulusal yemeği' olarak adlandırılan döner fiyatlarının artışı ülkede kriz yaratmıştı.

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Bazı bölgelerde döner porsiyonunun 10 Euro'nun üzerine çıkacağı yönündeki açıklamalar, ülkede artan yaşam maliyetlerinin simgesi haline gelmişti.