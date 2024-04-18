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        Haberler Gündem Güncel Kahreden ölüm: Milli dalgıç Serkan Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da kalp krizine yenildi! - Son dakika haberi

        Yüren yakan benzerlik! Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!

        Muğla'da 9 gün önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın acısı sürerken kahreden bir ölüm daha yaşandı. Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:04
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        • 1

          Muğla'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın (45) kardeşi Burak Toprak (35) da Afyonkarahisar'da kalp krizinden yaşamını yitirdi. Ağabey ve kardeşin 9 gün arayla aynı sağlık sorunu nedeniyle ölmesi üzüntü yarattı. (Fotoğraf: Burak Toprak)

        • 2

          DHA'nın haberine göre Balıkesir'den bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile 9 Nisan'da nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. (Fotoğraf: Serkan Toprak)

        • 3

          İlk müdahalesi yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

        • 4

          İLK MÜDAHALE OTOMOBİLİNDE YAPILDI

          Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da aynı kaderi paylaştı. Dün, Ankara'dan memleketi Muğla'ya gelmek üzere eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile yola çıkan Burak Toprak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nefes darlığı yaşadı.

        • 5

          Eşi Yasemin Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilinde ilk müdahalesi yapılan Burak Toprak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Duran kalbi çalıştırılan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        • 6
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