Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!

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Mardin'de kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesinin kırsal Yalınağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi.

HAYVANLARI OTLATIRKEN SİLAHLA VURULDU

DHA'da yer alan habere göre Sinan Eliş, kırsalda hayvan otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Eliş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eliş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.