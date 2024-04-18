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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!

        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Sinan Eliş, hayatını kaybetti. Eliş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:26
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        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
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        Mardin'de kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesinin kırsal Yalınağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi.

        HAYVANLARI OTLATIRKEN SİLAHLA VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre Sinan Eliş, kırsalda hayvan otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Eliş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eliş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Sinan Eliş
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