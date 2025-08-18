Habertürk
        TV yayın akışı 18 Ağustos Pazartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 18 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yayında olacak. İşte 18 Ağustos Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 18.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:17
          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt arıyor. 18 Ağustos Pazartesi günü kanallarda hangi içeriklerin olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 18 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          15:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Turnike

          23:15 Pelesenk Ailesi

          01:15 Pelesenk Ailesi

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Kuzey Güney

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Organize İşler

          22:15 Bizans Oyunları: Geym of Bizans

          00:15 Organize İşler

          02:15 Bizans Oyunları: Geym of Bizans

          03:45 Kızılcık Şerbeti

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Cehennem

          22:30 Cehennem

          00:45 Kral Kaybederse

          03:00 Arabesk

          04:30 Baba Ocağı

          06:00 Erkenci Kuş

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:10 Kod Adı Kırlangıç

          09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:20 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Uzak Ucu"

          22:50 Gönül Dağı

          01:45 Leyla İle Mecnun

          04:20 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Sağ Salim

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          00:20 Güven Bana

          02:40 Bir Gece Masalı

          05:10 Ateş Kuşları

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 6

          22:30 Şevkat Yerimdar

          23:30 Transfer Dosyası

          01:30 İlk Buluşma

          02:45 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

