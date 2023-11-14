Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 14 Kasım bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 14 Kasım Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...