Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 12 Mayıs 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. İşte, 12 Mayıs Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...