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        TV yayın akışı: 11 Ocak Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam ekrana gelecek olan film ve diziler arasında Can Borcu dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki 11 Ocak Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 14:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:10
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        • 1

          TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam kanalların yayın akışında bazı diziler yeni bölümüyle ekrana gelirken heyecan dolu filmlerde yayınlanacak. İşte, 11 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, STAR TV, NOW, TV8, SHOW TV yayın akışı listesi.

        • 2

          SHOW TV

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:45 Siyah Kalp

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Deha

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          05:00 Cımbız Ali

        • 3

          TV8

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          02:45 Gazete Magazin

          04:45 Oynat Bakalım

        • 4

          NOW TV

          12.30 Kamera Arkasi

          13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Yabani

          23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          02.30 Hudutsuz Sevda

          04.45 Bay Yanlış

        • 5

          ATV

          13:00 Can Borcu

          15:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          23:15 Zembilli

          02:00 Aldatmak

          05:15 Hercai

        • 6

          STAR TV

          12:00 Sahipsizler

          14:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

          16:30 Sen Ağlama İstanbul

          19:00 Star Haber

          20:00 Mısır Tanrıları

          22:45 Sen Ağlama İstanbul

          01:30 Mısır Tanrıları

          04:00 Güzel Köylü

          05:30 Söz

        • 7

          KANAL D

          14:00 Uzak Şehir

          16:00 Annem Ankara

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Şarkılar Bizi Söyler

          23:45 Arka Sokaklar

          03:00 Zalim İstanbul

          05:45 Müzik Arası

        • 8

          TRT1

          11.40 Yaşam Başka Yerde

          12.00 Lingo Türkiye

          14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          04.20 Beni Böyle Sev

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