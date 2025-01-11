TV yayın akışı: 11 Ocak Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam ekrana gelecek olan film ve diziler arasında Can Borcu dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki 11 Ocak Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi
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TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam kanalların yayın akışında bazı diziler yeni bölümüyle ekrana gelirken heyecan dolu filmlerde yayınlanacak. İşte, 11 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, STAR TV, NOW, TV8, SHOW TV yayın akışı listesi.
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SHOW TV
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Cımbız Ali
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TV8
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
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NOW TV
12.30 Kamera Arkasi
13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yabani
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02.30 Hudutsuz Sevda
04.45 Bay Yanlış
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ATV
13:00 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:15 Zembilli
02:00 Aldatmak
05:15 Hercai
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STAR TV
12:00 Sahipsizler
14:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16:30 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Mısır Tanrıları
22:45 Sen Ağlama İstanbul
01:30 Mısır Tanrıları
04:00 Güzel Köylü
05:30 Söz
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KANAL D
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
05:45 Müzik Arası
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TRT1
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Lingo Türkiye
14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04.20 Beni Böyle Sev