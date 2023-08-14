Tüyler ürperten suçlar nasıl meydana geldi? İşte 2023'ün en iyi gerçek suç belgeselleri!
En yeni gerçek suç belgeselini veya belgesel dizisini araştırmak ürkütücü gelebilir. Ne de olsa, birinin hayatının en kötü anlarını evde kanepede patlamış mısır eşliğinde izlemek garip geliyor kulağa. Ancak ne kadar korkunç gelse de kimi zaman hem kurbanların hikayesi hem de suçluların bu denli vahşi şeyleri hangi duygularla yapmış olabileceğini merak etmemek elde değil.
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Bu, hikayeyi suçu ve suçluları yüceltmeyecek şekilde anlatmak da dahil olmak üzere çeşitli anlamlara gelebilir. Aynı zamanda kurbanlara ekstra ilgi gösterilmesi anlamına da gelebilir ve bu, tarihsel olarak çok fazla yapılmayan bir şeydir. Bu aynı zamanda anlatılması gereken hikayeleri anlatmak anlamına da gelir ve genellikle izlemeyi çok rahatsız etse de aynı zamanda ona en çok ihtiyaç duyanlar için potansiyel olarak hayat değiştirici olabilir.
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Bununla birlikte, 2023'ün en iyi, kaçırılmaması gereken gerçek suç belgesellerinden bazılarından bahsedelim. Öncelikle bu yazı spoiler içermeyecektir. Grunge tarafından derlenen bu filmleri neden izlemeniz gerektiğinden ve değerli boş zamanınızı ayarlayarak geçirmek isteyip istemediğiniz konusunda bir seçim yapmak için yeterli bilgi almanız adına faydalı olabilir.
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ÖLDÜREN İLÇE (HULU)
California'nın kalbinin derinlerindeki Bakersfield'da işler her zaman göründüğü gibi değildir. Ölümcül bir otel saldırısı, Ramirez ailesinin kasabaları hakkında bildikleri her şeyi sorgulamsına neden olur. Sevdiklerine gerçekte ne olduğunu öğrenemek için çaresiz kalan ikili, çok geçemeden yaşadıkları trajedide yalnız olmadıklarını öğrenir ve gerçekleri ortaya çıkarmak için savaşır.
Seri katiller, mücevher hırsızları ve dolandırıcılarla ilgili gerçek suç belgeselleri bir nevi norm haline geldi. Peki, mercek tam da hizmet etmesi ve koruması gereken insanlara çevrildiğinde ne olur? Hulu'nun Bakersfield Polis Departmanına oldukça rahatsız edici bir ışık tutan "Killing County" ve ailelerin cevap talep etmesine neden olan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına olan şey budur.
Colin Kaepernick'in yapımcılığını üstlendiği ve Andre Holland'ın anlatıcılığını üstlendiği dizi, kolluk kuvvetleri tarafından öldürülen birkaç kişinin hikayesine odaklanıyor. Bunlar arasında, bir otelin otoparkında vurularak öldürüldüğünde polis muhbiri olarak hareket eden Jorge Ramirez Jr. ve polis tarafından kenara çekildikten sonra vurularak öldürülen ve daha sonra suçlanan James De La Rosa da bulunuyor. Francisco Serna'nın hikayesi de anlatılıyor: Ona demans teşhisi konmuştu ve polis memurlarının, iddiaya göre tartıştığı komşusunun yaptığı bir aramaya cevap vermesi üzerine vurularak öldürüldü.
Belgeselin yayınlanmasının ardından, Bakersfield Now'a, Bakersfield Polis raporlarda yanlışlıklar olduğunu ve suiistimale karışan herkesin "sorumlu tutulduğunu" iddia eden resmi bir açıklama yaptı. Bu arada Ramirez'in ailesi, KGET News ile konuştu ve belgeseli, kolluk kuvvetlerini sorumlu tutmanın ve sevgili kardeşlerinin dinlenip iyileşebilmeleri için gerçeği ortaya çıkarmanın bir yolu olarak nitelendirdi.
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- 4
ATEŞLE DENEME (NETFLİX)
Netflix'in "Trial by Fire", Rotten Tomatoes'ta yüzde 100'lük puanı hak eden rahat bir reytingle gündeme oturuyor ve Times of India'nın tek bir kelimeyle özetlediği aynı belgesel: "Şaşırtıcı" nitelikte. Yedi bölümlük dizi, birçok Amerikalının aşina olmayabileceği bir hikayeye odaklanıyor. Ancak en başından beri büyüleyici ve yürek burkan bir şekilde.
1997'de bir Delhi sinemasında yangın çıktı. Duman ve karbon monoksit dağılana kadar 59 kişi öldü, düzinelerce kişi yaralandı ve aileler yanıt aramaya başladı. Buldukları şey korkunç bir gerçekten başka bir şey değildi: Bloke edilmiş çıkışlar ve kapalı kilitli kapılar da dahil olmak üzere çok sayıda bina yönetmeliği ihlali olmasaydı, trajedi önlenebilirdi. "Trial by Fire", hem oğullarını hem de kızlarını trajik bir şekilde yangında kaybeden Neelam ve Shekar Krishnamoorthy çiftine ve bundan sinema sahiplerini sorumlu tutma arayışlarına odaklanıyor.
Bu sinema sahiplerini almak, Delhi'deki ve - o zamanlar - Asya'daki en büyük emlak geliştiricilerini ve emlak sahiplerini almak anlamına geliyordu. Dizi, her şeyin bedelini ödeyebilen, insanları güvende tutmak için konulan yasalardan çok kârla ilgilenen yozlaşmış bir kuruma karşı mücadelelerini belgeleyen anılarına dayanıyor. Bunu izleme nedenleri arasında Rajshri Deshpande ve Abhay Deol'un adaletin yerini bulması için her şeyi yapacak olan yaslı ebeveynleri canlandırdıkları göze çarpan performansları var.
- 5
SON ÇAĞRI: BİR SERİ KATİL QUEER NEW YORK'U TAKİP ETTİĞİNDE (MAKS.)
Çoğu zaman, gerçek suç belgeselleri sonunda konuştukları suçları güzelleştirir ve konu bir seri katil olduğunda bu özellikle doğru gibi görünür. "Son Çağrı: Bir Seri Katil Queer New York'u Takip Ettiğinde" bunu alt üst ediyor ve bunun yerine kurbanlara odaklanıyor: Thomas Mulcahy, Peter Anderson, Anthony Marrero ve Michael Sakara. Ve işe yarıyor: Time buna "kurbanların hakkını veren ender gerçek suç belgesi" diyor ve bu inanılmaz derecede önemli.
Sözde Son Çağrı Katili 90'ların başında New York City'nin gey barlarını takip ederken, gey olmak hala birçok insanın hakkında konuşmadığı türden bir şeydi ve kurbanların aileleri, kolluk kuvvetlerinin ve bir bütün olarak toplumun kayıtsızlığı. Ayrıca önde ve ortada, NYPD tarafından alınan ve ailelerin sevdiklerinin değersiz görüldüğünü bilmenin nasıl bir his olduğunu paylaşarak aldığı açıkça homofobik duruşun verdiği zararı hatırlatıyor.
"Last Call", Rotten Tomatoes'da hak ettiği yüzde 100'e sahip ve bu, kurbanların da anlatıda önemli bir yeri hak ettiğini hatırlatıyor. Doktor, New York'un LGBT+ topluluğunun mihenk taşını oluşturan aktivist grupları ve kayıtsız yetkililerin öldürülen, parçalanan ve ortadan kaldırılan erkekleri unutmasına izin vermeyi reddeden yorulmak bilmez sesleri överken hâlâ yas tutan ailelerin dokunaklı bir resmini çiziyor.
- 6
KURBAN/ŞÜPHELİ (NETFLİX)
MeToo hareketinin yükselişiyle birlikte, daha fazla kadın cinsel saldırıları bildirmek için öne çıkıyor - yakın tarihli ve başka türlü. Genellikle şüpheyle karşılanırlar ve Netflix'in "Kurban/Şüpheli" bölümünün merkezinde bu şüphe vardır. Olay şu: İzlemesi zor ama tam da bu yüzden izlenmesi gerekiyor.
Belgesel, cinsel saldırıları bildiren kadınların kendilerinin tutuklandığı ve genellikle yanlış polis raporu vermekle suçlandığı şaşırtıcı sayıdaki vakayı inceleyen araştırmacı gazeteci Rachael de Leon'un çalışmalarını konu alıyor. Hikayeler genellikle dehşet verici: Proje, bir tecavüz ihbarında bulunan Alabama Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Emma Mannion ile başladı, ardından hikayesindeki sözde tutarsızlıklar nedeniyle tutuklandı. Sonunda bir savunma anlaşmasını kabul edecekti ve daha sonra bunu sınıf arkadaşı Megan Rondini'nin başına gelenin aynısının başına gelmesini istemediği için yaptığını söyledi. Rondini tecavüze uğradığını bildirdikten sonra, fotoğrafının tüm sosyal medyaya yayılmış olduğunu gördü ve bir yıldan kısa bir süre sonra intihar ederek öldü.
De Leon bu tür 160'tan fazla vakayı inceledi ve yönetmen Nancy Schwartzman, The Guardian'a amacını şöyle açıkladı : "Polisin düzgün ve kapsamlı bir soruşturma yapıp yapmadığına bakmak için buradayız... soruşturmayı yarıda bıraktı, tamamen düşürdü, çok net ipuçlarını takip etmedi ve ardından kurbanı yargıladı."
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- 7
PARLAK MUTLU İNSANLAR (AMAZON)
"19 Kids and Counting" 2008'de gösterime girdiğinde, Duggar ailesinin hikayesinin on yıldan biraz daha uzun bir süre sonra bir Amazon gerçek suç dizisinde yer alması düşünülemezdi... ama işte burada. TLC şovunun en parlak döneminde, zararsız bir tür tren kazasıydı ve izleyicileri 19 çocuğun lojistiğini nasıl idare etmeyi başardıklarını merak ediyorlardı. Sonra en büyükleri Josh'un birkaç kardeşini taciz ettiği suçlamaları geldi ve bu suçlamalar bir şekilde ortadan kalktı. Ta ki, çocuk pornografisi suçlamalarından mahkum edilene kadar ve "Parlak Mutlu İnsanlar", Duggar'ların bir parçası olduğu Hıristiyan köktendinci gruba derin bir dalış yapana kadar.
Belgesel boyunca ortaya çıkan şey, cinsel saldırı, taciz suçlamaları ve üyeler üzerinde tarikat benzeri bir kontrol. Tecrit ve taciz temaları dini inançlar olarak paketlenmiş yaygın ve şok edici şeyler sadece olduğu için değil, aynı zamanda milyonlarca insan her şeyin merkezinde ve merkezinde yer alan ailelerden birini izlemek için düzenli olarak izlediği için.
"Parlak Mutlu İnsanlar", Rotten Tomatoes'da etkileyici aynı zamanda ürkütücü. Ne de olsa bu sadece kapalı kapılar ardında olup bitenlerle ilgili değil, ilginç ama sevgi dolu bir aile kisvesi altında toplu tüketim için nasıl yeniden paketlendiğiyle ilgili.
- 8
MÜCEVHER HIRSIZI (HULU)
Gerçek suç belgesellerinin çoğu, failin yakalanması ve adalet arayışı hakkındadır, ancak Gerald Blanchard uzun zaman önce yakalandığı için Hulu'nun "Mücevher Hırsızı" biraz farklıdır. Banka soyguncusu olan küçük çaplı Kanadalı hırsız, gözünü daha büyük ve daha büyük ödüllere ve hepsinin en büyüğüne mi dikti? Viyana'nın taç mücevherlerinden bir parça.
Belgeselin yönetmeni Landon Van Soest, Los Angeles Times'a Blanchard'ın neden büyüleyici bir konu oluşturduğunu açıkladı: "On yıldır hikayeye takıntılıyım," diye açıkladı. "... Kibar ve kibar olabilir, ama çok fazla antisosyal davranışı olan bir suçluyla karşı karşıyayız. Bildiğim kadarıyla, işlediği suçlardan kimse incinmedi, ama açıkça karanlık bir yanı vardı."
Blanchard'ın suçları, bir belgeselden ziyade bir suç gerilim filminin malzemesidir ve bu, onu bu kadar büyüleyici yapan şeyin yalnızca küçük bir kısmıdır. Blanchard'ın kendi hikayesini hiç çekinmeden anlattığını duymak, kendisini modern zamanın Robin Hood'u olarak gören, elinden gelenin en iyisini yapabildiği için yapan... seçtiği hayır kurumlarına haksız kazançlar. Dahi? Adli? Heyecan arayan? Yukarıdakilerin hepsi? İzle ve karar ver.
- 9
SESSİZLİĞİN HANIMI: MATAVİEJİTAS CİNAYETLERİ (NETFLİX)
Harika bir gerçek suç belgeseli yapan nedir? İlk olarak, Alfred Hitchcock'u gururlandıracak türden bilinçaltında önemli çekimler yapma becerisine sahip bir yönetmen alın, şimdiye kadar yararlanılmış en savunmasız kurbanlardan bazılarını, onları kesinlikle başarısızlığa uğratan bir sistemi ve yanlış bir şekilde hüküm giymiş bir katili ekleyin. Ve bu, izleyicilerin Netflix'in "The Lady of Silence: The Mataviejitas Cinayetleri" filmindeki tuhaf, kara dalışlarının sadece başlangıcı.
Özetle, 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında Mexico City'de meydana gelen bir dizi korkunç cinayetin hikayesi. MO, korkunç olduğu kadar güvenilirdi: Bilinmeyen bir katil, yardım ve mali rehberlik vaatleriyle yaşlı kadınların evlerine konuşurdu. Sonra öldürüldüler. Bu cinayetler o kadar acımasızdı ki, failin bir erkek olduğu ve muhtemelen şehrin güreş sahnesinin bir parçası olduğu varsayıldı. Birisi bir şey varsaydığında ne olduğuyla ilgili o eski deyiş nedir?
Tutuklanmakla da bitmiyor: El Pais'in belgeselin düştüğü yerde bildirdiği gibi, 2004'te tutuklanan bir zanlı hâlâ hapiste... onu oraya koyan delillerin çürütülmüş olmasına rağmen. Rolling Stone'un yılın mutlaka izlenmesi gereken belgesellerinden birinde bunu söylemesine şaşmamalı.
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- 10
ÇALINAN GENÇLİK: TARİKATIN İÇİNDE SARAH LAWRENCE'TA (HULU)
Hulu'nun "Çalıntı Gençlik: Sarah Lawrence Tarikatının İçinde" hakkında izlemesi kolay bir şey yok. Ama aynı zamanda, inanılmaz derecede önemli bir saat ve bir kişinin tüm bir grup insan üzerinde ne kadar çabuk olağanüstü bir etki yaratabileceğinin hikayesini anlatıyor: Sarah Lawrence öğrencileri, bir oda arkadaşının babasını kanepede uyutmaktan vazgeçti. Seks kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve şantaj suçlarından mahkumiyete yol açacak bir duruma yakalanmak.
Lawrence "Larry" Ray, 2010 yılında kızının yurduna taşındı, James Bond tarzı kahramanlıklarının çılgınca abartılı hikayeleriyle hızla arkadaşlarının kalbini kazandı ve ardından, belgeselde anlatılan şok edici bir hikayenin gelişmesiyle işler ters gitti. Öğrencilerin kendileri gerçek arşiv görüntülerinin yardımıyla ortaya çıkarıldı. Görünüşe göre Ray, öğrencilerle olan tüm etkileşimleri filme almış ve dokümana, öğrencilerin yere sabitlendiği, tekrar tekrar vurulduğu ve daha kötüsünün grafik videoları dahil edilmiştir.
İzlemesi ne kadar zor olsa da belgesel bunu çok ama çok iyi işlemiş. Kurbanlara hikayelerini anlatmaları için bir ses ve oda veriliyor ve bunu yapıyorlar: Bir bölümde Felicia Rosario ( The Guardian aracılığıyla ) şöyle açıklıyor: "Kariyerimi, arkadaşlarımı, ailemi elimden aldı. ona kalan bendim. Geri kalanım sadece... benim hiç dinlenmem yoktu."
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GERÇEK SUÇ HİKAYESİ: GÖZLERİME BAK (AMC)
AMC'nin "True Crime Story" serisinin bölümlerini kaçırmış olanlar için 2023'ün "Look into My Eyes" programına katılmak için harika bir zaman çünkü bu tuhaf bir durum. Aynı Sarasota, Florida lisesinden 16 yaşındaki üç öğrenci birkaç hafta arayla gizemli koşullar altında öldüğünde, yetkililer okulda neler olup bittiğini araştırmaya başladı. Buldukları şeyin kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey olduğunu ve öğrencilerin ortak bir noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz: Okul müdürleri Dr. George Kenney tarafından hipnotize edilmişlerdi.
Kenney'nin herhangi bir suçu reddettiğini belirtmek önemlidir, ancak buna izleyiciler kendileri karar verir. Kenney, çeşitli öğrencileri çeşitli şeyler için tedavi etmek için hipnoz kullandığını onaylıyor, ancak esasen terapi olarak sunulan lisanssız bir uygulayıcı, bir şeyler ters giderse hangi noktada sorumlu tutulabilir? Bir şeyler ters mi gitti? Bununla bir ilgisi var mıydı?
Bu aslında belgeseliyle ilgili harika şeylerden biri ve hikayenin anlatıldığı denge bu. Sadece yas tutan aile üyeleri değil, Kenney'nin uygulamalarının onlara paha biçilmez bir şekilde yardımcı olduğunu söyleyen insanlar. Günün sonunda, yine de, üç genç hala öldü, peki sonra ne olacak?
- 12
MADOFF: WALL STREET CANAVARI (NETFLİX)
Haber döngüsünü genel olarak takip eden herkes, Bernie Madoff davasının temellerini bilir: Madoff, kendisini yalnızca büyük bir ticaret imparatorluğunun başında değil, aynı zamanda bir Ponzi planının zirvesinde sağlam bir şekilde kurdu. şok edici 64 milyar dolar. Dünyanın gerçekten başka bir Madoff belgeseline ihtiyacı var mıydı? Evet. Neden bu? Birkaç neden.
The Guardian, Netflix'in "Madoff: The Monster of Wall Street" filmini, imparatorluğunun ne kadar büyük ve kontrolünün ne kadar eksiksiz olduğunu gösteren, genellikle gözden kaçan ayrıntılara yer verdiği için övüyor. Çoğu insanın sahip olduğu en önemli sorulardan birini yanıtlamaya çalışıyor - "Bu nasıl oldu?" - ve bunu sadece her şeyi yerle bir eden insanlarla değil, yatırım yapıp her şeyini kaybeden insanlarla konuşarak yapıyor. Yıllardır Madoff'un en sevdiği avlanma alanlarından biri olan Florida Yahudi cemaatiyle yapılan konuşmalar özellikle dokunaklıdır ve kendilerine Haham Leonid Feldman'ın seslendirdiği şu soruyu soran insanlarla dolu: "Yahudi olduğu için insanlar ona daha mı çok güveniyordu?"
Belgesel, Rotten Tomatoes hakkında takdire şayan bir puana sahip, eleştirmenler ve izleyiciler Madoff'a yalnızca geçici bir ilgi duysa bile izlemeye değer olduğu konusunda hemfikir.
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- 13
BİR SEKS SKANDALI NASIL OLUŞTURULUR (MAKS.)
Hayatla ilgili en korkunç şeylerden biri, her şeyin ne kadar çabuk değişebileceğidir ve seri üvey anne Margie Cantrell, üç çocuğu ve kocası 2004'te Mineola, Teksas'a taşındığında, kasaba anlamına gelen bir dizi olay harekete geçirildi. Bununla birlikte düzinelerce hayat asla eskisi gibi olmayacaktı. Çok geçmeden çocuklar, bir "seks anaokuluna" katılmaya zorlandıklarına ve ardından yerel bir eş değiştirme kulübü üyeleri tarafından taciz edildiklerine dair şok edici iddialarla öne çıkmaya başladılar.
Max'in "Bir Seks Skandalı Nasıl Yaratılır" öyküsü bu ama belgeselin adından da anlaşılacağı gibi, çocukların ve onların şampiyonlarının anlattığı öykülerin çözülmeye başlaması çok uzun sürmedi. Araştırmacı gazeteci Michael Hall, yalnızca Texas Monthly için davayı ele almakla kalmayıp , aynı zamanda Rolling Stone'un çok özel bir nedenden dolayı inanılmaz derecede önemli olduğunu söylediği belgeselin belkemiğini oluşturacak hikayeye derinlemesine bir dalış yaparak kapsamlı bir çalışma yaptı : Kapıyı açabilir. daha da uzağa ve o küçük Teksas kasabasında gerçekte olanların temeline inmeye yardımcı olun.
Sonunda yedi kişi tutuklandı, yargılandı, hüküm giydi ve hapse atıldı: Ve bu, kimsenin zarar görmeden kaçacağı türden bir şey değil. Şimdi, büyük bir sorun var: Söz konusu çocuklar yetişkinler; başka bir hikaye anlatıyorlar.
- 14
BALTA SALLAYAN OTOSTOPÇU (NETFLİX)
Orijinal hikaye, bir şehir efsanesinin hayat bulması gibi bir şey ve Caleb "Kai" McGillvary adlı bir otostopçu etrafında dönüyor. Hikâyesi viral olduktan sonra internette ünlü oldu, çünkü kendini deli bir adamla arabada mahsur kalmış bulan ve bir kadını kurtarmak için adama baltayla saldırmaktan başka çaresi kalmayan gamsız otostopçuya kim karşı koyabilirdi? sürücünün az önce arabasıyla çarptığı adama yardım etmeye mi çalışıyordu? Kesinlikle çok tuhaf. Peki ya sonra ne oldu?
Belgesel, McGillvary'nin karıştığı bildirilen diğer şiddet olaylarından başlayarak ve ardından sorunlu bir yetiştirilme tarzına geri dönerek bakmaya başlıyor. Rolling Stone, McGillvary'nin Joseph Galfy cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklandığı sırada manşetlerin büyük ölçüde ilerlediğini ve bunun haber döngüsü için ilginç çıkarımları olduğunu, tam da viral olmanın ne anlama geldiğini ve çoğu insanın görmediğini belirtiyor. .
Ayrıca izleyicileri, bir insanda genellikle bir milyon, iki milyon veya bir milyar kez izlenen bir YouTube klibinde görülenden çok daha fazlası olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmeye zorlar. Ve konu savunmasız bir kişi olduğunda, medyanın viral duyumları ele alışı tam olarak ne zaman çok ileri gidiyor? Belki de bunu doktor için en iyi özetleyen Galfy'nin bir komşusu ( Chicago Sun-Times aracılığıyla ): "Birini yücelteceksen, kimi yücelttiğini bilsen iyi olur."