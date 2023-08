Tüyler ürperten suçlar nasıl meydana geldi? İşte 2023'ün en iyi gerçek suç belgeselleri!

MADOFF: WALL STREET CANAVARI (NETFLİX)

Haber döngüsünü genel olarak takip eden herkes, Bernie Madoff davasının temellerini bilir: Madoff, kendisini yalnızca büyük bir ticaret imparatorluğunun başında değil, aynı zamanda bir Ponzi planının zirvesinde sağlam bir şekilde kurdu. şok edici 64 milyar dolar. Dünyanın gerçekten başka bir Madoff belgeseline ihtiyacı var mıydı? Evet. Neden bu? Birkaç neden.

The Guardian, Netflix'in "Madoff: The Monster of Wall Street" filmini, imparatorluğunun ne kadar büyük ve kontrolünün ne kadar eksiksiz olduğunu gösteren, genellikle gözden kaçan ayrıntılara yer verdiği için övüyor. Çoğu insanın sahip olduğu en önemli sorulardan birini yanıtlamaya çalışıyor - "Bu nasıl oldu?" - ve bunu sadece her şeyi yerle bir eden insanlarla değil, yatırım yapıp her şeyini kaybeden insanlarla konuşarak yapıyor. Yıllardır Madoff'un en sevdiği avlanma alanlarından biri olan Florida Yahudi cemaatiyle yapılan konuşmalar özellikle dokunaklıdır ve kendilerine Haham Leonid Feldman'ın seslendirdiği şu soruyu soran insanlarla dolu: "Yahudi olduğu için insanlar ona daha mı çok güveniyordu?"

Belgesel, Rotten Tomatoes hakkında takdire şayan bir puana sahip, eleştirmenler ve izleyiciler Madoff'a yalnızca geçici bir ilgi duysa bile izlemeye değer olduğu konusunda hemfikir.