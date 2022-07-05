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Tuvana Türkay-İzzet Antebi aşkı belgelendi! - Magazin haberleri

Tuvana Türkay-İzzet Antebi aşkı belgelendi!

Bir dönem Alper Potuk ve Erdem Özün ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırdı. Taze aşıklar, önceki gün el ele objektiflere yansıdı

05.07.2022 - 07:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İş insanı İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanmıştı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Geçen ay adı oyuncu Tuvana Türkay ile aşk dedikolarına karışan Antebi'nin birlikteliği belgelendi.

  • MUTLULUK POZU

    Bodrum'da tatil yapan Türkay ile İzzet Antebi, önceki gün Gündoğan'daki bir mekana Metin Şen ile görüşmeye geldi.

    Toplantıya sevgilisi ile birlikte el ele katılan Antebi, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Çift, böylelikle haklarında çıkan aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

    Bir hayli keyifli oldukları görülen ikili, muhabilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

  • "LONDRA'YA TAŞINMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda basına yansıyan Londra'ya taşındığı yönündeki haberlere açıklık getirmişti.

    Türkay, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil." diye konuşmuştu.

  • "ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

    Ayrıca samimi açıklamalarda bulunan Tuvana Türkay, daha önce de hayata bakışı ve yaşam tarzıyla ilgili itiraflarda bulunmuştu.

    Rol aldığı dizilerde şarkılar söyleyen oyuncu, "Müzik benim kendimi rehabilite edebildiğim, elimdeki en önemli değerlerden biri. Şarkı söylemeyi ve beste yapmayı çok seviyorum. Beni mutlu etmeye devam ettiği sürece de elbette üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

  • "SEVGİ İLE BİR İNSANA YAPTIRAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"

    Tuana Türkay, aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiği sorusuna ise, "İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz." yanıtını vermişti.

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