İnsanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum onu. Herkesi kendi haline bırakıyorum çünkü ben hayatımda hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes aklını değiştirsin, herkes kendi namus kavramını değiştirsin bu hayatta.

Aklıma Yıldız Tilbe'nin bir sözü geldi. 'Herkes çok namusluysa, kimse kimsenin donuna bakmasın.' Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için. Biri bir şeyi yanlış görüyorsa, kusuru kendinde arasın.