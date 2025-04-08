Tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler Kadıköy'de toplandı
Tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep eden üniversite öğrencileri Kadıköy Festival Park'ta toplandı
Giriş: 08.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:48
Kadıköy Festival Park'ta toplanan bir grup öğrenci tutuklu durumda bulunan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklananlar için "Tutuklu öğrenciler onurumuzdur" diye slogan atan öğrenciler daha sonra dağıldı.
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