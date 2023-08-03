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        Haberler Girişimcilik TÜSİAD'ın girişimcilik yarışmasında kazanan ekipler belli oldu - Girişimcilik Haberleri

        TÜSİAD'ın girişimcilik yarışmasında kazanan ekipler belli oldu

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye genelinde yenilikçi bakış açısını yaygınlaştırmak ve girişimcilik dönüşümünü tetiklemek amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlediği 'Bu Gençlikte İş Var!' Programı kapsamında 18-30 yaş arası gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği 'Dönüşümü Başlat! İş Fikri' yarışmasının kazananlarını açıkladı. Buna göre, yarışmanın birincisi "Palgae", ikincisi "Elektroplax", üçüncüsü ise "Fuway" ekipleri oldu

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:29
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        'Bu Gençlikte İş Var'da kazanan ekipler açıklandı
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        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) erken aşama girişimcilik programı 'Bu Gençlikte İş Var!' kapsamında bu yıl İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın 2023 Final Töreni 28 Temmuz Cuma günü çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

        Final Töreni'nde jüri üyeliklerini TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun, Bu Gençlikte İş Var! Çalışma Grubu Eş Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran, Çalışma Grubu Üyesi Çiğdem Toraman, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer üstlendi.

        Mart ayında başlayan yarışma sürecinde eğitim ve mentorluk almaya hak kazanan 57 ekip arasından seçilerek finale kalan Electroplax, Fuway, Gojenie, Kernel Dynamics, Metadoxia, Palgae, Sorslab ekiplerinin iş fikirlerini sunduğu ödül alan ekipler şu şekilde açıklandı;

        - Karbon yakalama teknolojisi ile alg tabanlı biyoplastik hammaddesi üreterek endüstriyel atıkları döngüsel ekonomiye kazandıran Palgae birincilik ödülünü;

        - Kullan at sınıfına ait şarj edilemeyen özellikteki alkali pilleri, güneş enerjisi ile şarj ederek tekrar kullanıma kazandıran Elektroplax ikincilik ödülünü;

        - İnsanların adım attıklarında kaldırım taşında oluşan basıncı elektrik enerjisine dönüştürmeyi amaçlayan yeşil enerji girişimi Fuway üçüncülük ödülünü kazandılar.

        'GENÇ GİRİŞİMCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

        Final Töreni'nin açılışında yarışmaya katılan tüm gençleri kutlayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Gençlerimizin enerjisi, yaratıcılığı ve tutkusu geleceğimizi şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. TÜSİAD olarak ilk günden beri amacımız gençlerimizin iş fikirlerine rehberlik etmek ve onları girişimcilik yolculuklarında yalnız bırakmamak. Cesur adımları ve yenilikçi düşünceleri toplumumuzda dönüşümü başlatma gücüne sahip. Bu nedenle TÜSİAD olarak genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Dönüşümü Başlat! yarışmasının TÜSİAD'ın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla iş fikri aşamasına yönelik olarak başlattığının altını çizen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun ise, yılın ikinci yarısından itibaren şirketleşme ve büyüme aşamalarına yönelik yeni programlar başlatacaklarını duyurdu.

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