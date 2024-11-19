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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜSEDAD ekim ayı çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı - Alışveriş Haberleri

        TÜSEDAD ekim ayı çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

        TÜSEDAD, 1 litre soğutulmuş çiğ süt için tavsiye fiyatını 22,40 TL sıcak süt tavsiye fiyatının ise 20,6 TL olarak açıkladı. Fakat Ulusal Süt Konseyi'nin sıcak süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan beri litre başına 14 lira 65 kuruş

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:55
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        TÜSEDAD ekim ayı çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı
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        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak Ekim ayı soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini açıkladı.

        Buna göre, ekim ayı çiğ süt üretim maliyeti 18,67 TL/Lt olarak hesaplanırken, bir litre süt için 1,50 lira soğutma bedeli eklendiğinde tavsiye fiyat 22,40 liraya yükseldi. Sıcak süt için önerilen fiyat ise 20,60 lira olarak belirtildi. Ancak, Ulusal Süt Konseyi’nin sıcak süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs’tan beri litre başına 14 lira 65 kuruş.

        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KÂRLILIK VURGUSU

        Yapılan açıklamaya göre, çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde sürdürülebilirlik ve kârlılık vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

        "Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması, ülkemizin sürdürülebilir gıda tedariki açısından stratejik önemdedir. Ayrıca, halkımızın gıdaya erişim gücüyle dengeli fiyatlar sağlanması, kırsaldan kente göçün engellenmesi ve kırsal işgücünün sürdürülebilirliği temel hedeflerimiz arasında yer alıyor."

        Personel maaşlarının brüt asgari ücrete endekslenerek hesaplandığını dile getiren TÜSEDAD, yem ve diğer giderlerin maliyete yansıdığı bir sistemle üretim maliyetlerinin şeffaf bir biçimde belirlendiğini de vurgu yaptı.

        Dernek, çiğ süt fiyatlarının hem üreticiyi destekleyecek hem de tüketicinin alım gücünü koruyacak biçimde düzenlenmesinin önemini dile getirerek aylık bazda maliyet ve tavsiye fiyatlarını güncellediğini duyurdu.

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