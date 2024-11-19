TÜSEDAD ekim ayı çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak Ekim ayı soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini açıkladı.

Buna göre, ekim ayı çiğ süt üretim maliyeti 18,67 TL/Lt olarak hesaplanırken, bir litre süt için 1,50 lira soğutma bedeli eklendiğinde tavsiye fiyat 22,40 liraya yükseldi. Sıcak süt için önerilen fiyat ise 20,60 lira olarak belirtildi. Ancak, Ulusal Süt Konseyi’nin sıcak süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs’tan beri litre başına 14 lira 65 kuruş.

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KÂRLILIK VURGUSU Yapılan açıklamaya göre, çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde sürdürülebilirlik ve kârlılık vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: "Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması, ülkemizin sürdürülebilir gıda tedariki açısından stratejik önemdedir. Ayrıca, halkımızın gıdaya erişim gücüyle dengeli fiyatlar sağlanması, kırsaldan kente göçün engellenmesi ve kırsal işgücünün sürdürülebilirliği temel hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Personel maaşlarının brüt asgari ücrete endekslenerek hesaplandığını dile getiren TÜSEDAD, yem ve diğer giderlerin maliyete yansıdığı bir sistemle üretim maliyetlerinin şeffaf bir biçimde belirlendiğini de vurgu yaptı. Dernek, çiğ süt fiyatlarının hem üreticiyi destekleyecek hem de tüketicinin alım gücünü koruyacak biçimde düzenlenmesinin önemini dile getirerek aylık bazda maliyet ve tavsiye fiyatlarını güncellediğini duyurdu.