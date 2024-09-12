TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sınav sonuçları sorgulama sayfası
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem) sonuçları için beklenen gün geldi. Alanında uzmanlık sınavına giren adaylar TUS sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların ardından öğrencilerin tercih işlemleri başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takvimine göre, TUS sonuçları için bugün işaret edildi. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? İşte, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sınav sonuçları sorgulama sayfası
- 1
TUS sonuçları geçtiğimiz ay düzenlenen sınavın ardından merakla bekleniyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi için Klinik Tıp Bilimleri puanı (K) ve Temel Tıp Bilimleri puanı (T) olarak hesaplanıyor. Şimdi ise adayların gözü açıklanması beklenen sonuçlarda! Peki TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TUS 2 sonuç tarihi...
- 2
TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024 TUS 2. Dönem), 18 Ağutos 2024 tarihinde düzenlendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav takviminde TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Buna göre, TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü açıklanacak.
2024 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
- 3
DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi için Klinik Tıp Bilimleri puanı (K) ve Temel Tıp Bilimleri puanı (T) olarak hesaplanır. Tıp fakültesi dışı mezunu adaylar için sadece T puanı baz alınarak hesaplama yapılır.
Her test için ayrı olarak ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülür. Klinik Tıp Bilimler Testi (KTBT) ve Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)-1'den alınan standart puanların 0.5 ile çarpılması ile K puanları; TTBT-1'in standart puanının 0.7 ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılıp toplanması ile T puanı elde edilir.
Tıp fakültesi dışı mezun olan adayların T puanları, TTBT-1 standart puanının 0.7, TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılmasıyla elde edilir.
Yerleşmeye hak kazanmak için adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı puanının 45 ve daha üstü olması gerekir.
- 4
TUS NEDİR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
- 5