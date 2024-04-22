Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türsak Vakfı'ndan yeni dönemde önemli kararlar

        Türsak Vakfı'ndan yeni dönemde önemli kararlar

        Türsak Vakfı, 17 Nisan 2024'te BKM UNIQ Hall Lounge'da gerçekleştirdiği 12. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı'nda önemli kararlar aldı ve yeni bir döneme adım attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni dönemde önemli kararlar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türsak Vakfı, 17 Nisan 2024'te BKM UNIQ Hall Lounge'da gerçekleştirdiği 12. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı'nda önemli kararlar aldı ve yeni bir döneme adım attı. Divan Başkanlığı'nı Türsak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'ın yaptığı divan kurulunda, başkan yardımcısı Av. Burhan Gün ve yönetim kurulu üyesi Selma Semiz yer aldı.

        Toplantıya katılım gösteren vakfın kurucular kurulu üyeleriyle birlikte vakfın bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlikler ele alındı ve gelecek hedefleri tartışıldı.

        Özellikle sinema sektörüne ve gençlere yönelik etkinliklerin önemine vurgu yapıldı. Türsak Vakfı'nın gençler ve çocuklar için düzenlediği etkinliklerin artarak devam edeceği belirtildi. Sinema alanında yapılan festivaller, yarışmalar ve diğer etkinliklerle gençlerin ve çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması hedeflendi. Toplantıda ayrıca yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

        Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

        • Cemal Okan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı)Fono Film (CEO), TAFF Pictures (Kurucu Ortak)

        • Av. Burhan Gün (TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Fikrigün Film (Kurucu)

        • Bulut Reyhanoğlu (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) KosKos Film (Kurucu), Short by Short (Kurucu)

        • Can Okan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi)Inter Medya (Kurucu Ortak)

        • Ferhat Aslan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) CJ Entertainment Türkiye (COO)

        • Nurcan Kuzucan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) HT House Prodüksiyon (Yönetim Kurulu Üyesi)

        • Onur Aşa (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) CGV (Genel Müdür)

        • Pelin Ulusoy (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) Yılmaz Ulusoy Holding (Yönetim Kurulu Üyesi)

        • Perihan Yücel (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) İstanbul Vakfı (Genel Müdür)

        • Selma Semiz (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) PPR (Kurucu)

        • Temuçin Ünalp (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) TEM Agency (CEO)

        • Yiğit Doğan Çelik (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) Merzigo (Yönetim Kurulu Başkanı)

        • Zümrüt Arol Bekçe (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) BKM (CEO) Yeni yönetim kurulu, Türsak

        Vakfı'nın misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek ve vakfın hedeflerine ulaşması için çaba gösterecektir. TÜRSAK Vakfı'nın 12. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı, katılımcılar arasında olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Vakfın geleceğe umutla bakarak, sanat ve kültür alanında daha geniş kitlelere ulaşma çabalarını sürdüreceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TÜRSAK Vakfı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Habertürk Anasayfa