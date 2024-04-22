Türsak Vakfı'ndan yeni dönemde önemli kararlar

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Türsak Vakfı, 17 Nisan 2024'te BKM UNIQ Hall Lounge'da gerçekleştirdiği 12. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı'nda önemli kararlar aldı ve yeni bir döneme adım attı. Divan Başkanlığı'nı Türsak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'ın yaptığı divan kurulunda, başkan yardımcısı Av. Burhan Gün ve yönetim kurulu üyesi Selma Semiz yer aldı.

Toplantıya katılım gösteren vakfın kurucular kurulu üyeleriyle birlikte vakfın bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlikler ele alındı ve gelecek hedefleri tartışıldı.

Özellikle sinema sektörüne ve gençlere yönelik etkinliklerin önemine vurgu yapıldı. Türsak Vakfı'nın gençler ve çocuklar için düzenlediği etkinliklerin artarak devam edeceği belirtildi. Sinema alanında yapılan festivaller, yarışmalar ve diğer etkinliklerle gençlerin ve çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması hedeflendi. Toplantıda ayrıca yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; • Cemal Okan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı)Fono Film (CEO), TAFF Pictures (Kurucu Ortak) • Av. Burhan Gün (TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Fikrigün Film (Kurucu) • Bulut Reyhanoğlu (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) KosKos Film (Kurucu), Short by Short (Kurucu)

• Can Okan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi)Inter Medya (Kurucu Ortak) • Ferhat Aslan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) CJ Entertainment Türkiye (COO) • Nurcan Kuzucan (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) HT House Prodüksiyon (Yönetim Kurulu Üyesi) • Onur Aşa (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) CGV (Genel Müdür)

• Pelin Ulusoy (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) Yılmaz Ulusoy Holding (Yönetim Kurulu Üyesi) • Perihan Yücel (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) İstanbul Vakfı (Genel Müdür) • Selma Semiz (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) PPR (Kurucu) • Temuçin Ünalp (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) TEM Agency (CEO)

• Yiğit Doğan Çelik (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) Merzigo (Yönetim Kurulu Başkanı) • Zümrüt Arol Bekçe (TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi) BKM (CEO) Yeni yönetim kurulu, Türsak Vakfı'nın misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek ve vakfın hedeflerine ulaşması için çaba gösterecektir. TÜRSAK Vakfı'nın 12. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı, katılımcılar arasında olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Vakfın geleceğe umutla bakarak, sanat ve kültür alanında daha geniş kitlelere ulaşma çabalarını sürdüreceği belirtildi.